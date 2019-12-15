Çocuklar sokak hayvanları için kulübe ve suluk boyadılar

Akhisar Belediyesi tarafından hayata geçirilen Çocuk Atölyesi'nde çocuklar, sokak hayvanlarının kulübelerini ve mama kaplarını kendi istedikleri gibi tasarladılar.

Havaların soğuması ile harekete geçen Akhisar Belediyesi, sokaktaki sahipsiz kedi, köpek ve kuşlar için dizayn ettiği kulübelerin tasarımını çocuklara bıraktı. Çocuk Atölyesi'nde minikler, sokaktaki minik dostları soğuktan korumak için kulübeler tasarladılar. Hüsnü Kahraman Kültür Parkı Gölet Büyük Salon’da gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar bir yandan gönüllerince eğlenirken, bir yandan da sokak hayvanları için anlamlı bir etkinliğe imza attı. Çocuklar tarafından boyanan kulübeler ve suluklar, etkinliklerin ardından kentin dört bir yanına yerleştirilecek. Tüm Türkiye’ye mesaj veren Akhisarlı çocuklar, kulübelere el baskıları yaparak ve yazılar yazarak hayal dünyalarını yansıttılar.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, soğuk havalarda sokak hayvanlarının barınma ve yiyecek sıkıntısı yaşadığını belirterek, etkinliğe katılan herkese teşekkür etti. Vatandaşlar, Başkan Dutlulu’ya böyle anlamlı bir etkinliği hayata geçirdiği için teşekkürlerini ileterek, çocuk atölyelerinin devam etmesini rica ettiler.

MANİSA 15 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:45

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