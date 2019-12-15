Manisa’ya 2. El Oto Pazarı Pazarın ilk günü 400’e yakın araç görücüye çıktı

Manisa Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan MANULAŞ A.Ş. tarafından işletilen Manisa Eski Garaj Açık Oto Pazarının açılışı gerçekleştirildi. Daha ilk günden sabahın erken saatlerinde yüzlerce araç tutkunu oto pazarına akın etti. Satıcılar kapalı alanın dolmasıyla açık alanlarda da araçlarını sergileyebildi. Pazarda ilk günden 350400 araç görücüye çıktı. MANULAŞ Genel Müdürü Özgür Temiz, hem Manisa'dan hem de çevre il ve ilçelerden talebin yoğun olduğunu gördüklerini ifade ederek ilerleyen haftalarda oto pazarını iki güne çıkarılabileceğini söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi iştiraki MANULAŞ, Eski Garaj'da Pazar günleri oto pazarı kurulacağını açıklamıştı. Sabah saatlerinde açılan oto pazarı ilk günden tıklım tıklım doldu. 08.0017.00 saatleri arasında açık kalacak olan oto pazarına ilgi oldukça yoğun oldu. Yüzlerce vatandaş, aileleriyle birlikte araçları incelemek için Manisa Eski Garaj Açık Oto Pazarının yolunu tuttu.



"Yoğunluk tahminimizden de fazla"

Oto pazarını gezen Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Salih Karaağaç, ilk günün ilk saatlerinde yaşanan yoğunluğun tahminlerinin üstünde olduğunu ifade ederek, emeği geçen herkese teşekkür etti. Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Salih Karaağaç, "Bir, bir buçuk ay önce Galericiler sitesinde Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikteydik. Başkan Ergün, orada Galerici esnafının sıkıntılarını dinledi ve eski perşembe pazarının olduğu yerin ikinci el oto pazarı olması şeklinde bir düşüncesi olduğunu söyledi. Galerici esnafı bu fikri olumlu karşıladı. Bugün bu fikir hayata geçti ve gördüğümüz şu ki tahminimizden de fazla hareketlilik var. Esnaflar da vatandaşlar da bu pazarı çok beğendiklerini söylediler. İnşallah devamı da gelir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tahminimizden çok çok yüksek bir yoğunluk var. Öyle tahmin ediyorum Pazar günüyle kalmayıp Cumartesi'ye de ihtiyaç olacak gibi görünüyor. Burada ilçelerden, İzmir gibi başka illerden gelen vatandaşlarımız da var. İlk gün bu kadar yoğunluk olacağını beklemiyordum, gerçekten şaşırdım" dedi.

Oto pazarına olan yoğunluğun beklentilerin üzerinde olduğunu ifade eden MANULAŞ Genel Müdürü Özgür Temiz, talebe göre bu projeye cumartesi gününü de dahil edip açık Oto pazarını iki gün vatandaşlarla buluşturmak için değerlendirmeleri yapacaklarını söyledi. Temiz, "Büyükşehir Belediyemiz tarafından yeniden düzenlenen pazaryeri alanımız Pazar günleri bundan sonra açık oto pazarı etkinliğine ev sahipliği yapacak. Açılışımızı yaptık beklediğimizin üzerinde bir yoğunluk bulduk. Şuan kapalı alanımızın hepsi, dolmuş durumda açık alanımızda da çok az bir yer kaldı. Vatandaşlarımız aileleriyle çocuklarıyla birlikte alanımızı ziyaret ediyorlar. İzmir'den, Akhisar'dan, Turgutlu'dan ve Manisa'dan birçok esnafımız geldi, aracını satmak isteyen vatandaşlarımız geldi. Manisa'da yeni bir ticaret alanı oluştu. Birçok esnafımızla ve vatandaşlarımızla biz birebir temaslarda bulunduk. Nasıl bulduklarını sorduk. Herkes bu projeden çok memnun. Şuan sadece pazar günleri Sabah Saat 08.00 ile 17.00 arasında açık olacak ama bu gidişle belki cumartesi gününü de dahil edeceğiz proje kapsamına. Talebe göre biz de iki gün hizmet verme konusunda değerlendirmelerimizi yapacağız" dedi.

Manisa Eski Garaj Açık Oto Pazarını gezen vatandaşlar da projeden dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür ederek projeden çok memnun kaldıklarını ifade etti. Hem araç satıcıları hem de alıcılar pazarın yoğunluğundan oldukça memnun kaldı. Pazarda 350400 araç görücüye çıktı. Manisa Büyükşehir Belediyesi de vatandaşlara çorba ikramında bulundu.

MANİSA 15 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:45

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