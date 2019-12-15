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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Eğitim-Bir-Sen’den okul bütçesi vurgusu

İHA

MemurSen Manisa İl Temsilcisi ve EğitimBirSen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, okul yöneticilerinin asli görevlerini yerine getirebilmelerinin sağlanması ve töhmet altında bırakılmasının önüne geçmek için, eğitimciyle veliyi karşı karşıya gelmekten kurtaracak, yöneticilerin okulun esas işlerine yoğunlaşmalarına imkan sağlayacak okul bütçesi uygulamasına geçilmesinin elzem hale geldiğini söyledi.

Eğitim-Bir-Sen’den okul bütçesi vurgusu

MemurSen Manisa İl Temsilcisi ve EğitimBirSen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, okul yöneticilerinin asli görevlerini yerine getirebilmelerinin sağlanması ve töhmet altında bırakılmasının önüne geçmek için, eğitimciyle veliyi karşı karşıya gelmekten kurtaracak, yöneticilerin okulun esas işlerine yoğunlaşmalarına imkan sağlayacak okul bütçesi uygulamasına geçilmesinin elzem hale geldiğini söyledi.
MemurSen Manisa İl Temsilcisi ve EğitimBirSen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner Yunusemre İlçesinde eğitim kurumlarını ziyaret etti. Ziyarete Şube Yönetim Kurulu Üyeleri, EğitimBirSen Yunusemre İlçe Temsilcisi Serdar Dinçer ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Yunusemre Kadınlar Komisyonu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.
Yunusemre İlçesinin Muradiye Kasabasında bulunan Muradiye Atatürk Aysel Kani Çelikel İlkokul ve Ortaokulu, Muradiye Cumhuriyet İlkokul ve Ortaokulu, Manisa TOBB Fen Lisesi ve Manisa Sosyal Bilimler Lisesini kapsayan ziyarette okul idarecileri ve öğretmenlerle yapılan görüşmelerde sorunlar, talepler ve çözüm önerileri üzerinde görüşmeler yapıldı.
Ziyarette eğitim çalışanlarına yönelik şiddet konusuna vurgu yapan MemurSen Manisa İl Temsilcisi ve EğitimBirSen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, “Eğitimcinin itibarını daha da artıracak, konumunu güçlendirecek, onu tehlikelere karşı koruyacak tedbirlerin alınması zorunlu hale gelmiştir. Bunun için, yetkili kişi ve kurumlardan sivil toplum örgütlerine kadar toplumun tüm katmanlarına sorumluluk düşmektedir. Herkesi ilgilendiren, herkesin ilgili olduğu bir meselede, toplumsal duyarlılık bilinci ve farkındalık oluşturmak için herkes elinden geleni yapmalıdır.” dedi.

“Öğretmenler bölgesel zorlukları, ekonomik destekle aşmalıdır”
Sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçirilmesi konusundaki mücadelenin devam ettiğini dile getiren Öner, “Sözleşmeli ve benzeri uygulamaların sona erdirilmesi, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi talebemizi bir defa daha buradan dile getiriyoruz. Ücretli öğretmenlik uygulaması ile ucuz iş gücü sağlayarak öğretmen açığının kapatılması mümkün değildir. Bu yüzden ihtiyaç miktarı kadar öğretmen atamasının yapılması gerekmektedir. Eğitim çalışanlarının kalkınmada öncelikli yörelerde uzun süre kalmalarını sağlayacak uygulamalara, teşviklere ihtiyaç olduğunu, öğretmen açığının ancak bu şekilde kapatılabileceğini söylüyoruz. Yerinden ve işinden memnun öğretmenler, istihdamda güçlük çekilen yerlerde eğitimde kaliteyi ve başarıyı artıracaktır. ” şeklinde konuştu.

“3600 ek gösterge vaadinin somut adıma dönüştürülmesini bekliyoruz”
3600 ek gösterge vaadinin somut adıma dönüştürülmemesinin eğitim çalışanlarını hayal kırıklığına uğrattığını hatırlatan Öner, “3600 ek gösterge konusunda adım atılmasını bekliyoruz. Ek gösterge çalışmasının bütün eğitim çalışanlarını kapsamasını; Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun bir an evvel çıkarılmasını, öğretmenliğin kariyer mesleği haline getirilmesini istiyoruz. Okul yöneticilerinin asli görevlerini yerine getirebilmelerinin sağlanmasını, töhmet altında bırakılmamasını, okulların temizlik, güvenlik, kırtasiye, bakımonarım, hizmetli gibi en temel ihtiyaçlarını karşılayacak, eğitimciyle veliyi karşı karşıya gelmekten kurtaracak, yöneticilerin okulun esas işlerine yoğunlaşmalarına imkan sağlayacak okul bütçesi uygulamasına geçilmesi elzem hale gelmiştir.” ifadelerini kullandı.

MANİSA

15 Aralık 2019 Pazar

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