Sürüyle dönmeyen çoban ölü bulundu

MANİSA'nın Demirci ilçesinde, sürüsünü otlatmaya giden çoban İsmail Demir (27), eve dönmeyince başlatılan arama çalışmaları sırasında ölü bulundu. Demir'in ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

Demirci'nin kırsal Bayramşah Mahallesi'nde yaşayan evli ve 1 çocuk babası İsmail Demir, dün sabah Çomaklı Dağı'na sürüsünü otlatmaya götürdü. Akşam saatlerinde sürü mahalleye dönerken, Demir gelmedi. Ailesi de oğullarını aramaya çıktı. Aramalardan sonuç alamayan aile, Demirci İlçe Jandarma Komutanlığı'na kayıp başvurusunda bulundu.

Jandarma bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Saat 21.00 sıralarında ise evine yaklaşık 4 kilometre mesafedeki Çomaklı Dağı'nda çobanın cansız bedeni bulundu. Darp ya da yara izine rastlanmayan Demir'in cesedi, jandarma ve savcının olay yerinde yaptığı incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek olan Demir'in ölümüyle ilgili jandarma soruşturma başlattı.FOTOĞRAF



MANİSA 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:46

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