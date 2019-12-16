Tiyatro oyunuyla Yunus Emre’nin hayatından kesitler sunuldu

Bu yıl 5’incisi düzenlenen Uluslararası Yunus Emre Günleri etkinlikleri kapsamında sahne alan Yakaza Tiyatro Topluluğu, ünlü düşünürün hayatından kesitler sunarak tiyatroseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Yunusemre Belediyesi'nin Ünlü Türk Düşünürü Yunus Emre'nin öğretilerini, yaşam felsefesini gelecek nesillere aktarmak amacıyla bu yıl 5’incisini düzenlediği Uluslararası Yunus Emre Günleri yoğun ilgi görüyor. Organizasyon kapsamında Yunus Emre Millet Çarşısı Kültür Salonu’nda sahne alan Yakaza Tiyatro Topluluğu, sergilediği oyun ile tiyatroseverlerin beğenisini kazandı. Geceye Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Manisa Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Yunusemre Halk Sağlığı Müdürü Uzm. Dr. Ümit Atman, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Abdürrahim Arslan, Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri, Birim Müdürleri, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gecede izleyenlere seslenen Yunusemre Belediye Başkanı Çerçi, Yunus Emre Millet Çarşısı’nda sanatseverleri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Yakaza Tiyatro Topluluğu üyelerini kutlayan Başkan Çerçi, “İnşallah bu güzel salonda daha nice etkinlikler düzenlenecek. Oyuncularımızı kutluyorum. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Yerel yöneticiler olarak bizlere düşen kültürümüzü gelecek kuşaklara aktaracak sizin gibi çok kıymetli üstatlara bu imkanları oluşturmak, bu salonları yapmak.” diye konuştu. Ünlü düşünür Yunus Emre’nin hayatından kesitlerin anlatıldığı tiyatro oyunu büyük bir beğeniyle izlendi.

MANİSA 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:46

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