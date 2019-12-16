Turgutluspor ikinci devreye güçlü girecek

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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta deplasmanda 1877 Alemdağspor'u 2-0 yenerek 30 puanla devreyi üçüncü sırada tamamlayan Turgutluspor'da teknik direktör Cüneyt Biçer, yeterli takviyeleri yaparak ikinci yarıya daha güçlü gireceklerini söyledi. Sezonun ilk yarısında daha arzu ettikleri fazla puanları toplayamadıklarını belirten deneyimli çalıştırıcı, "Özellikle sahamızda çok puan kaybettik. Ligin ikinci yarısı öncesinde sporcularımıza 5 gün izin verdik. Cumartesi günü yeniden toplanarak idmanlara başlayacağız. Eksik olan yerlere takviye için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni yıla daha güçlü bir kadro ile başlamak istiyoruz" dedi.



MANİSA 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:46

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