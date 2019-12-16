Yunusemreli kuşak güreşçilerinden 3 madalya

O şimdi çok ünlü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Yunusemre Belediyespor Kulübü kuşak güreşi sporcuları, Antalya’da yapılan Büyükler Kuşak Güreşi Türkiye Şampiyonası’nda 3 madalya kazandı.

Antalya’nın Kemer ilçesinde gerçekleştirilen Kuşak Güreşi Türkiye Şampiyonası’na 32 ilden 400 sporcu katıldı. Şampiyonada Yunusemre Belediyesporlu sporcular 3 madalya kazandı. Sporculardan 63 kg’de Eymen Türe bayanlar kategorisinde 2., erkekler kategorisinde ise 90 kg’de Alper Beğer, 100 kg’de Samet Oktay 3. oldu. Elde edilen başarının kendilerini sevindirdiğini ifade eden Antrenör Halil Atmaca her zaman sporcuların destekçisi olan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’ye, Kulüp Başkanı Arif Alkan’a teşekkür etti.

MANİSA 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:46

GÜNEŞ 08:14

ÖĞLE 13:11

İKİNDİ 15:36

AKŞAM 17:57

YATSI 19:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.