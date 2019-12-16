Turgutlu Belediye Kadın Basketbol Burhaniye’ye kaybetti

Turgutlu Belediye Kadın Basketbol takımı deplasmanda karşılaştığı Burhaniye’ye 7747 mağlup oldu.
Turgutlu Belediye Kadın Basketbol takımı, Kadınlar Bölgesel Lig 7. hafta mücadelesinde deplasmanda karşılaştığı grubun favori takımlarından Burhaniye Belediyespor’a 7747 mağlup oldu.
Maç sonu açıklamalarda bulunan Turgutlu Belediyespor Baş Antrenörü Ceyhan Önk: “Ligin favorilerinden biriyle oynadık. Takımımızın önemli oyuncuları erken faul problemi yaşadı. İstediklerimizi sahaya yansıtamadık. Cumartesi günü kendi sahamızda oynayacağımız Pota Bordo Mavi maçıyla tekrar çıkışa geçmek istiyoruz.” dedi.
MANİSA
16 Aralık 2019 Pazartesi
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