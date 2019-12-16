Manisalı yüzücüler Türkiye Yüzme Şampiyonasına katılacak

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78 Aralık tarihlerinde Manisa’da düzenlenen bireysel, genç ve açıkyaş kulüplerarası yüzme şampiyonası ön elemelerinde önemli dereceler elde eden Manisa Büyükşehir Belediyesporlu yüzücüler, 1822 Aralık tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek Türkiye Yüzme Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor’un başarılı yüzücüleri, 1822 Aralık tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek olan Türkiye Yüzme Şampiyonası’nda boy gösterecek. 78 Aralık tarihlerinde Manisa’da düzenlenen Türkiye Yıldızlar Bireysel, Genç ve Açıkyaş kategorileri yüzme şampiyonası ön elemelerine Manisa Büyükşehir Belediyespor takımı 8 sporcuyla katıldı. Yüzücüler, İrfan Efe Baras, Kaan Yalın Çullu, Özlem Yetim, Nehir Toker ve Zeynep Kalınoğlu; toplamda 59 startta 49 best time yüzerek, Türkiye Yüzme Şampiyonasına katılma hakkı kazandı. Vahdet Efe Uyar, Ayber Nail Yavaş ve Selin Erdem ise 13 Yaş Türkiye bireysel yüzme müsabakasına katılmaya hak kazandı.

MANİSA 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:46

GÜNEŞ 08:14

ÖĞLE 13:11

İKİNDİ 15:36

AKŞAM 17:57

YATSI 19:20

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