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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kula’ya 300 konutlu TOKİ müjdesi

İHA

TOKİ, 'Her yıl 100 bin yeni sosyal konut' projesi kapsamında yeni yılda yapacağı konutların başvurusu başladı. Başvuruların 15 Ocak 2020 tarihine kadar süreceğini ifade eden ve Kula'ya 300 konut yapılacağını kaydeden AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, Kulalı vatandaşların Ziraat Bankası Kula Şubesi'ne başvuru yapabileceğini söyledi.

Kula’ya 300 konutlu TOKİ müjdesi

TOKİ, 'Her yıl 100 bin yeni sosyal konut' projesi kapsamında yeni yılda yapacağı konutların başvurusu başladı. Başvuruların 15 Ocak 2020 tarihine kadar süreceğini ifade eden ve Kula'ya 300 konut yapılacağını kaydeden AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, Kulalı vatandaşların Ziraat Bankası Kula Şubesi’ne başvuru yapabileceğini söyledi.
TOKİ’nin 'Her yıl 100 bin yeni sosyal konut' projesi kapsamında 2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek 100 bin sosyal konut için başvurular, bugün itibari ile başladı. Kula’da inşa edilecek olan toplam 300 konut için başvuruların Ziraat Bankası Kula Şubesi’ne yapılacağını vurgulayan AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, başvuruların 15 Ocak 2020 tarihine kadar süreceğini açıkladı.
TOKİ tarafından 7 coğrafi bölgeye göre farklı mimari özelliklerde 81 ilde yapılacak sosyal konutlar, 140 bin ile 210 bin lira arasında değişen fiyatlarda satılacak. Konut bedelinin yüzde 10’u peşin olarak yatırılacak ve aylık taksitler 894 liradan başlayacak. İnşasına yılbaşından sonra başlanacak sosyal konutların 1,5 yıl içinde tamamlanması planlanıyor.
Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Palabıyık, başvuru ücreti 2+1 evler için 500 TL, 3+1 evler için ise 1000 TL olduğunu söyledi. Ülke genelindeki proje kapsamında Kula’da 300 konut inşa edileceğini kaydeden Başkan Palabıyık, "Ülke genelindeki proje kapsamında Kula’da inşa edilecek olan 300 konutlu TOKİ için başvurular bugün itibari ile başladı. Ziraat Bankası Kula Şubesi’ne yapılacak olan başvurular, 15 Ocak 2020 tarihine kadar devam edecek. Bu kapsamda 4 kategoride kabul edilecek olan başvurularda, başvuru ücreti 2+1 evler için 500 TL, 3+1 evler için ise 1000 TL olarak belirlendi. Birinci kategori olarak 'Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri', ikinci kategori olarak 'En az yüzde 40 engelli vatandaşlar', üçüncü kategori olarak 'emekli Vatandaşlar' ve dördüncü kategoride 'Diğer alıcı adaylar' olarak belirlenen başvuruların şartları ise, başvuru sahibinin T.C. vatandaşı olması, Proje il /ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya proje il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması, Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç). Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 5 bin 500 TL olması gerekmektedir. (İstanbul İli için 6.000 TL (Başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı.) (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç), Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecek. Başvuruları yapacakların 25 yaşını tamamlamış olmaları. Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar yüzde 10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacak. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınan 'Hak sahipliği Belgesi' ile projenin bulunduğu il sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belgeler istenecektir. Vefat eden emeklinin emekli olmayan eşi de başvuru yapabiliyor. Bu projenin ülkemiz, Manisamız ve Kulamız için hayırlar getirmesini temenni ediyor, projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

MANİSA

16 Aralık 2019 Pazartesi

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