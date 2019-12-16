Akgedik'e 350 yeni konut yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Toplu Konut İdaresinin (TOKİ) başlattığı "Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kapsamında Akgedik’te 350 konut inşa edilecek. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar 15 Ocak 2020 tarihine kadar başvurularını T.C. Ziraat Bankası şubelerine yapabilecek.

Yunusemre Belediyesinin dev konut hamlesi 5.500 konutluk Akgedik Yunuskent Projesi’nde çalışmalar hızla ilerlerken; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığının destekleriyle “Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kapsamında bölgede 350 konut daha yapılacak. Projede 245 adet 2+1, 105 de 3+1 konut yer alacak. 2+1 konutlar için 500, 3+1 konutlar için 1.000 TL başvuru bedeli alınacak. Proje kapsamında başvuru alınacak konutlardan şehit aileleri, harp ve vazife malülleri, dul ve yetimler, engelli ve emekliler için de kontenjan ayrılacak. Müracaatlar 16 Aralık 2019 15 Ocak 2020 tarihleri arasında tüm T.C. Ziraat Bankası Şubelerine yapılabilecek. Başvuruların ardından projenin ihalesi yapılarak TOKİ tarafından belirlenecek tarihte de hak sahiplerinin belirleneceği kura tarihi açıklanacak.

Hak sahibi olmak isteyen vatandaşların ya Manisa nüfusuna kayıtlı olması ya da en az 1 yıldır Manisa’da ikamet ediyor olması, aylık hane halkı gelirinin en fazla net 5.500 TL olması gerekiyor.

MANİSA 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:46

GÜNEŞ 08:14

ÖĞLE 13:11

İKİNDİ 15:36

AKŞAM 17:57

YATSI 19:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.