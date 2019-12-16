Ertekin: "Ligin ilk yarısını hedeflediğimiz yerde bitirdik”

Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü İsmail Ertekin, ligde ilk yarıyı istedikleri yerde bitirdiklerini söyledi.

Manisa FK Teknik Direktörü İsmail Ertekin, Ziraat Türkiye Kupasında perşembe günü Mümin Özkasap Stadı’nda ağırlayacakları İstikbal Mobilya Kayserispor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Topladıkları 42 puanın az bir puan olmadığını ifade eden Ertekin, “Ligin ilk yarısında hedefimize ulaşmış pozisyondayız ama son üç maça baktığınızda üzüntümüz sonsuz. Son üç maçta kaybettiğimiz puanlar bizi büyük bir avantajdan etti. Genel çerçevede düşünürsek ligin ilk yarısını 2 puan farkla lider kapattık. O yönden bir sorun yokmuş gibi gözükmesine rağmen sezonun son üç maçında puan kayıpları bizi üzdü. Bunlar futbolda var. Sezon sonunda ligi ilk yarıda bitirdiğimiz yerde bitirmek istiyoruz. Bütün ana amacımız bu. Böyle başladık böyle bitireceğiz diye düşünüyorum” diye konuştu.

Sözlerinin sonunda Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında karşılaşacakları Kayserispor karşılaşmasına değinen Ertekin, “Ziraat Türkiye Kupasında da gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Elimizden gelen tüm gayreti gösterip rakibimizi elemek için uğraşacağız” dedi.

MANİSA 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:46

GÜNEŞ 08:14

ÖĞLE 13:11

İKİNDİ 15:36

AKŞAM 17:57

YATSI 19:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.