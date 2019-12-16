Salihli’nin sultanları devreyi galibiyetle kapattı

Salihli Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, deplasmanda oynadığı maçta Edirnespor’u 31 yenerek sezonun ilk devresini galibiyetle kapattı. Salihli’nin sultanları, ilk yarıda topladığı 18 puanla grubu 5. sırada tamamladı.

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Ligi 2.Grup'ta alt yapı oyuncularıyla mücadele eden Salihli Belediyespor, Baş antrenör Hüseyin Kurt ve antrenör Hasan Gören yönetiminde başarılı sonuçlar alarak göz doldurdu. Salihli’nin sultanları, grupta oynadığı 9. maçta dördü deplasmanda olmak üzere 6 galibiyet ve 3 mağlubiyet alarak devreyi 5. sırada tamamladı.

Salihli Belediyespor, ligin 11. hafta maçında Edirnespor ile karşılaştı. Edirne Mimar Sinan Spor Salonunda oynanan maça etkili başlayan Salihli’nin sultanları, ilk iki seti 2519 ve 2521 kazandı. Üçüncü seti ev sahibi Edirnespor 2520 alınca maçta durum 12 oldu. Dördüncü seti 2515 kazanan yeşilbeyazlılar, maçı 31 alarak salondan 3 puanla ayrıldı. Salihli Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, aldığı bu galibiyetle 18 puana yükselerek grubu 5. sırada bitirirken Edirnespor ise 9 puanda kaldı. 29 Aralık’ta başlayacak olan ligin ikinci devresinin açılış maçında Salihli Belediyespor, Bursa deplasmanında İnegöl Voleybol ile karşılaşacak.

MANİSA 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:46

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