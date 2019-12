Mesleğini, minyatür semer yaparak yaşatıyor

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan 62 yıllık semer ustası, yok olmaya yüz tutmuş mesleğini minyatür semer yaparak yaşatmaya çalışıyor.

Ulaşımda kullanılan at ve eşeklerin yerine zamanla yeni ulaşım araçların çıkması ve bugün at ve eşeklerin neredeyse hiç kullanılmaması, Sarıgöl ilçesinin tek semer ustası Osman Zeybek'in (78) işlerini olumsuz etkiledi. El emeği göz nuruyla yürüttüğü semercilik mesleğini tüm olumsuzluklara rağmen ayakta tutmaya çalışan Zeybek, şimdi minyatür semerler yaparak ekmeğini kazanıyor.

19 yaşında askere gitmeden önce semercilik dükkanı açtığını belirten Zeybek, "1957 yılında ilçede 12 adet semerci dükkanı vardı. Benim çalıştığım dükkanda 5 tane çırak vardı. Ben 1961 yılında askerden önce dükkan açtım. O zamanlar çevrede tütün dikimi çoktu. Hayvancılıkla yükler taşınmaktaydı. Sonraları sepetli motosikletler çıktı. Motorlu araçlar çoğalınca yükler artık motorlarla taşınmaya başladı. Merkeplere ve atlara iş düşmez olunca da bizim meslek gözden düştü. Çırak dahi bulamaz olduk. İlçede semercilik yapan kalmadı’’ dedi.



"Mesleğimi çok seviyorum, yaşatacağım"

Semercilik mesleğine 60 yılını verdiğini aktaran Zeybek, "Sarıgöl, Alaşehir, Buldan ve Eşme ilçelerinden eşek ve at semerlerini tamiratları getirmekteler. Bunları tamir etmekteyim. Boş kalmayı sevmiyorum. En sonunda semerlerin minyatürlerini yapmaya başladım. Çok beğenildi. Siparişler almaktayım. İki günde minyatür semer yapıyorum. Bu bana haz veriyor. Bir yerde mesleğimi devam ettirmenin sevincini yaşamaktayım’’ dedi.

Minyatür semerlerin genelde ev, iş yerlerinde ve araçlarda süs eşyası olarak kullanıldığı öğrenildi.

