Akhisar’da yerli tohumlar toprakla buluşuyor

Tarımsal kalkınmaya önem veren Akhisar Belediyesi, Akhisar’ın verimli ovalarında buğday ekimine başladı.

Akhisar Belediyesi, tarımsal kalkınmayı desteklemek ve boş arazilerini değerlendirmek amacıyla buğday tohumu ekimine başladı. Yurt dışından tohum ithalatının yapıldığı bu günlerde boş arazilerine buğday tohumu ekerek değerlendiren Akhisar Belediyesi, tarımsal kalkınmaya tam destek veriyor. Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun talimatları ile harekete geçen Akhisar Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisleri ve diğer ekipler yaklaşık 135 dönüm tarım arazisine buğday ekimi yaptı. Türkiye’nin en verimli tarım arazilerinden birine sahip olan Akhisar’da yapılan bu girişim ile hem milli tarım desteklenecek hem de boş araziler değerlendirilerek gelir elde edilecek. Hayvan yemi olarak sıkça tercih edilen buğdayların sapları da hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar için ayrılacak.

Topraklarımızda yerli tohum kullanımının yaygınlaşmasını hedeflediklerini söyleyen Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, bu sayede hem boş arazilerin tarımla değerlendirileceğini hem de ithal tohumun önüne geçilerek, milli ekonomiye fayda sağlayacaklarını ifade etti.

MANİSA 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:46

GÜNEŞ 08:14

ÖĞLE 13:11

İKİNDİ 15:36

AKŞAM 17:57

YATSI 19:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.