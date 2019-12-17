Geçen yıl yaşanan şiddetli yağışların ardından taşkınlara neden olan Manisa Kırtık Deresi DSİ 2. Bölge Müdürlüğü tarafından 10 ay gibi kısa bir sürede yeniden düzenlendi. Şehzadeler ilçesine bağlı Dilşeker ve Adnan Menderes mahallelerinde taşkın riski kış bastırmadan minimize edildi.

DSİ 2. Bölge Müdürlüğü’nce geçen yıl ocak ayında yaşanan taşkınların ardından başlatılan çalışmalar kış gelmeden tamamlandı. Manisa Kırtık Deresi 10 ayda yeniden düzenlendi. Dere yatağına 6 tersib bendi ve 5 taban kuşağı inşa edilirken, 1000 metrelik kısımda da temizlik ve dere ıslah çalışmaları yapıldı



6 Tersib Bendi inşa edildi

DSİ 2. Bölge Müdürlüğü’nce ocak ayında başlatılan çalışmalar, yoğun yağış ve su akışına rağmen bahar aylarına kadar hız kesmedi. Dere yatağı temizlenirken, bazı daralan noktalar da genişletildi. Bahar ayları ile birlikte ise suyun akış hızını kesmek için dere yatağında 5 noktaya taban kuşağı atıldı. 6 ayrı yere ıslah sekisi inşa edildi. Yaz aylarında hız kazanan inşaat çalışmaları kasım ayında tamamlanırken, dere yatağına toplam 2 bin 200 metreküp beton döküldü.



Kış bastırmadan tamamlandı

Geçen yıl ocak ayında metrekareye 2 günde 203 kilogram yağış düşmüş, Kırtık Deresi’nden inen sular Şehzadeler ilçesine bağlı Adnan Menderes ve Dilşeker mahallelerinde taşkınlara neden olmuştu. 804 bin 800 liraya sözleşmesi imzalanan proje sayesinde bölgedeki taşkın riski şiddetli yağışlar başlamadan minimize edilmiş oldu.



Sebep; çarpık kentleşme

DSİ 2. Bölge Müdürü Ali Fuat Eker, Kırtık Deresi nedeniyle yaşanan taşkınlarının sebebinin insan olduğunu vurguladı ve ‘Yarım asır önce yapılan hataların sonuçları şimdi ortaya çıkıyor’ dedi.

Eker, “Manisa yarım asır önce büyürken, dere yatağı göz ardı edilmiş. Su nasılsa gelmiyor diye derenin ağzına evler yapılmış, mahalleler kurulmuş ancak şiddetli bir yağışta su akacak yer bulamıyor ve doğrudan mahallelere iniyor.” diye konuştu.

“Kırtık Deresi üzerine inşa edilen taşkın önleme tesisleri ile sel riskinin minimize edeceğinin altını çizen Eker, vatandaşlardan imar planlarına uymalarını ve dere yataklarına, suyun akışını kesebilecek herhangi bir yapı yapmamalarını istedi.

MANİSA 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:46

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