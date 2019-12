Selendi’de ‘Manep 2023’ün Tanıtım Toplantısı yapıldı

– Manisa’nın Selendi ilçesinde Manisa Valiliği ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Manisa Eğitim Projeleri (MANEP) 2023 kapsamında tanıtım toplantısı düzenlendi.

Manisa’nın Selendi ilçesinde MANEP 2023 kapsamında toplantı düzenlendi. Manisa Valiliği ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje kapsamında yer alan programlar hakkında bilgilendirmede bulunuldu. Toplantının açılışında konuşan Selendi Kaymakamı Can Atak, “MANEP, Manisa Eğitim Projelerinin tamamını bir çatı altında toplayarak, Manisa ilinin tüm topraklarında, devletin her konum ve kademesinde yer alan paydaşların, eğitim seferberliği oluşturması için planlanmış kapsamlı bir eğitim reformudur. Bu proje ile öğrencilerin sadece eğitim alanında değil, istihdam, spor, teknoloji, okuryazarlık, değerleriyle ilgili farkındalık, sanat gibi alanlarda da donanımlı ve çok yönlü bireyler olması hedeflenmektedir. Bu projeler uygulanırken eğitimde fırsat eşitliği de göz önüne alınarak ilçemizde yer alan tüm çocuklara ulaşmak ana hedeflerimizden biri olacaktır. Eğitim bilimciler yaşadığımız bu devri; toplumsal, siyasi, ekonomik etkiler açısından yeni bir çağa yani enformasyon çağına geçiş süreci olarak nitelendirmektedir. Bu çağa ayak uydurabilmek için ülkemizi dört bir taraftan eğitim ile kuşatmak zorundayız. Dünyada ve ülkemizde değişimlere ayak uydurabilmek için önemli eğitim çalışmaları düzenlenmektedir” dedi.

MANEP kapsamında Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı (YENEP) projesiyle de eğitimde büyük bir atılım gerçekleştirileceğini belirten Atak, “MANEP kapsamında yer alan bir diğer önemli proje olan YENEP projesi ile ilimizde çok büyük bir eğitim yatırımı yapılmıştır. Selendi ilçesinde bu proje kapsamında uygulama yapılacak ilçelerden biri olmaya hak kazanmıştır. YENEP projesi kapsamında ilçemize 188 bin TL değerinde dijital alt yapısı son teknoloji ile donatılmış ‘Selendi Kendin Yap’ atölyesi kurulacaktır. Bu atölyede robotik kodlama dersleri verilecek ve bu eğitimlerden ilçemizde yer alan hem öğrenciler hem de öğretmenler yararlanabilecektir. İlçemizin teknoloji çağını yakından takip etmesini sağlayacak bu atölye ile öğrenciler kendi hayallerini hayata geçirebileceklerdir” diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Milli Eğitim Bakanlığı 2023 vizyonu, ArGe Birimleri Yönergesi doğrultusunda eğitim öğretim faaliyetlerinin niteliğini arttırmak, milli ve manevi değerlere bağlı ülkeyi 20232071 hedeflerine taşıyacak nesilleri yetiştirmek amacıyla projenin hayata geçtiğini ve Manisa'nın en büyük çözümünün eğitim olacağını söyledi.

Tanıtım toplantısına İlçe Kaymakamı Can Atak, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Akkoç, Selendi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ataşman, Kurum Müdürleri, okul idarecileri ve öğretmenleri katıldı.

