Manisa sis etkili oldu

Manisa’da son bir haftadır gece saatlerinde başlayarak öğle saatlerine kadar etkisini sürdüren sis, hayatı olumsuz etkiledi.
Manisa’da sis hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle son bir haftadır gece saatlerinde başlayan ve öğle saatlerine kadar etkisini devam ettiren sis nedeniyle Manisa’da görüş mesafesi 2030 metreye kadar düştü. Görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle hem yayalar hem de araç sürücüleri zor anlar yaşarken, kent adeta sise teslim oldu.
MANİSA
17 Aralık 2019 Salı
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