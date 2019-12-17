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Hacı Bektaş Anadolu Kültür Vakfı Yunus Emre’yi anlattı

İHA

Yunusemre Belediyesi bu yıl 5'incisini düzenlediği, Uluslararası Yunus Emre Günleri kapsamında Hacı Bektaş Anadolu Kültür Vakfı Manisa Şubesi'nin hazırladığı programda Yunus Emre deyişlerle ve yaşamından kesitlerle anlatıldı.

Hacı Bektaş Anadolu Kültür Vakfı Yunus Emre’yi anlattı

Yunusemre Belediyesi bu yıl 5’incisini düzenlediği, Uluslararası Yunus Emre Günleri kapsamında Hacı Bektaş Anadolu Kültür Vakfı Manisa Şubesi’nin hazırladığı programda Yunus Emre deyişlerle ve yaşamından kesitlerle anlatıldı.
Bu yıl ‘Gel gör beni aşk neyledi’ temasıyla 5’incisi gerçekleştirilen Uluslararası Yunus Emre Günleri kapsamında Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Manisa Şubesi tarafından program düzenlendi. Yunus Emre Millet Çarşısı Kültür Salonu’nda gerçekleştirilen programa Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, CHP İl Başkanı Semih Balaban, Manisa Baro Başkanı Ali Arslan, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Manisa Şube Başkanı Bektaş Kılınç, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Program öncesi izleyenlere seslenen Belediye Başkanı Çerçi, organizasyonun önemine atıfta bulunarak, “Yunus Emre Günleri bu yıl da dolu dolu geçiyor. Mevlana, Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre gibi büyük şahsiyetler Anadolu’nun hamurunda milletimizin kimliğinde kişiliğinde büyük emekleri olan şahsiyetler. Hepsini rahmetle anıyoruz” diye konuştu.
Vali Deniz ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Anadolu coğrafyası gerçekten sevginin kardeşliğin güzelliklerin coğrafyası. İşin içinde sevgi varsa hoşgörü varsa bu başka bir şey. Bu milletin içinde de dostluk var kardeşlik var.”
Programda vakıf temsilcileri tarafından kurulan dost meclisinde Hacı Bektaş Veli ve Yunus Emre’nin hayatından kesitler paylaşıldı. Meclisin sunumunu Alevi Dedesi Muhammed Akgül gerçekleştirirken; zakirler okudukları deyiş ve ağıtlarla eşlik etti. Programın sonunda vakıf üyelerini kutlayan Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ve Vali Ahmet Deniz programda emeği geçen herkese teşekkür ederek Alevi Dedesi Muhammed Akgül’e çiçek verdi.

MANİSA

17 Aralık 2019 Salı

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