Diyaliz hastalarını taşıyan araç ile ticari araç çarpıştı: 8 yaralı

– Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde diyaliz hastalarını taşıyan araç ile hafif ticari araç çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza Manisa’nın Şehzadeler ilçesi Gediz Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mimar Sinan Bulvarı istikametinden Gediz ışıklı kavşağı istikametine hareket halindeki Çetin D. idaresindeki 35 KG 838 plakalı hafif ticari araç ile otogar kavşağın istikametinden Gediz kavşağı istikametine doğru dönüş yapmak isteyen Furkan K. idaresindeki 45 J 6211 plakalı diyaliz hasta nakil aracıyla çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 6’sı diyaliz hastası ve araç sürücüleri Çetin D. ve Furkan K. olmak üzere 8 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Manisa Şehir Hastanesi ve Merkezefendi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan kaza sebebiyle trafiğe kapatılan yol, araçların çekilmesiyle birlikte tekrardan trafiğe açıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili araştırma başlatıldı.

MANİSA 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:46

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