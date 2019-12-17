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Manisa’da büyük temizlik seferberliği Manisa’nın Şehzadeler Belediyesi tarafından şehirde temizlik ...

İHA

Manisa'nın merkez ilçelerinden Şehzadeler Belediyesince şehirde temizlik seferberliği başlatıldı. Birçok kurum ve kuruluşun destek verdiği seferberlik, düzenlenen büyük temizlik yürüyüşüyle başladı. Yürüyüşün ardından başta Vali Ahmet Deniz olmak üzere protokol üyeleri ve öğrenciler Sultan Parkı'nda temizlik yaptı.

Manisa’da büyük temizlik seferberliği Manisa’nın Şehzadeler Belediyesi tarafından şehirde temizlik seferberliği başlatıldı Proje kapsamında şehrin daha temiz tutulması ve doğanın korunması için vatandaşlarla işbirliği yapılacak

Manisa’nın merkez ilçelerinden Şehzadeler Belediyesince şehirde temizlik seferberliği başlatıldı. Birçok kurum ve kuruluşun destek verdiği seferberlik, düzenlenen büyük temizlik yürüyüşüyle başladı. Yürüyüşün ardından başta Vali Ahmet Deniz olmak üzere protokol üyeleri ve öğrenciler Sultan Parkı'nda temizlik yaptı.
‘En güzel temizlik kirletmemektir’ sloganı ile yola çıkılan ve kentteki bütün kurum ve kuruluşların desteğini alan ‘Temiz şehir Şehzadeler’ projesi düzenlenen büyük temizlik yürüyüşü ile başladı. Projenin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen açılış programına Manisa Valisi Ahmet Deniz, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, daire müdürleri, STK başkanları, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara birer konuşma yaparak hazırlanan projenin tüm Türkiye’ye örnek olmasını istedi.

“Çevreyi kirletene af yok!”
Programda bir konuşma yapan Manisa Valisi Ahmet Deniz, “Temizlik imandandır diyen, dinin yarısıdır diyen bir peygamberin ümmetiyiz, dinin mensubuyuz. Onun için öz eleştiride yapmamız lazım ve nerede hatamız varsa düzeltmemiz lazım. Yetkili arkadaşlarımızdan hem belediyedeki hem de Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğündeki arkadaşlarımızdan şunu istiyorum. Çevreyi kirletmememiz gerektiğini hepimiz biliyoruz. Kötü olduğunu hepimiz biliyoruz. O zaman cezalandırmayı da yapacağız. Hiç kimse çekinmesin, hiçbir kurum çekinmeyecek. Çevreyi kirleten kim varsa cezasını da çekecek. Bu kadar basit. İşin özü bu” dedi.
Yapılan konuşmaların ardından yüzlerce Manisalı Cumhuriyet Meydanı'ndan Sultan Parkı'na kadar ellerinde döviz ve afişlerle yürüyerek farkındalık oluşturdu. Yürüyüşün tamamlanmasıyla birlikte başta Vali Deniz ve protokol üyeleri olmak üzere herkes parkta temizlik çalışması yaptı.

“İstediğimiz çok basit; yere çöp atmayalım”
Hazırladıkları proje için kentteki birçok kurum ve kuruluşla istişarelerde bulunduklarını kaydeden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ise İHA muhabirine şu açıklamayı yaptı:
"Bugün ‘Temiz şehir Şehzadeler’ kampanyamızın başlangıcını büyük temizlik yürüyüşüyle verdik. İlçemizdeki tüm sivil toplum kuruluşlarının, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle birkaç ay önce çalıştay yaptık. Şehzadeler’i nasıl daha temiz kılabiliriz diye bir takım etkinlikleri planladık. Bugün bunların ilkiydi, başlangıcıydı. Bir duyarlılık ve farkındalık oluşturmak istiyoruz. Şehzadeler’in, Manisa’nın daha temiz olması için çaba ve gayret sarf ediyoruz. Türkiye’deki belediyeler Avrupa’daki belediyelerden çok daha fazla bütçe ayırıyor temizlik giderlerine. Bugün biz 230 tane personelle, 47 araçla temizlik hizmeti veriyoruz ilçemizde. Aynı nüfustaki Avrupa’daki belediyelerde bu kadar personel, bu kadar araç gereç yok. Avrupa’da çöpler haftada bir gün alınıyor ve biz her gün alıyoruz ama buna rağmen ne yazık ki kıyasladığımızda geri durumdayız. Bunun nedeni şudur; temiz tutmak. Oysa bu çok basit bir şey. Bunu başarabiliriz. Yeter ki çöpleri yere atmayalım, izmaritleri yere atmayalım, şehirlerimiz daha temiz olsun. Bu noktada hem eğitim çalışmaları hem farkındalık çalışmalarıyla ilçemizi daha temiz kılabilmek için çevreye duyarlılığımızı artırabilmek için çabalıyoruz. Bu konu siyaset üstü ve partiler üstü bir konudur. Temizlik hepimizi ilgilendiriyor. Hepimizin sağlığı için, geleceğimiz için, nesillerimiz için önemli. Dolayısıyla burada da Şehzadeler’de bu birlikteliği yakaladık. Güzel bir birliktelik var. İnanıyorum ki bu birliktelikten de çok güzel bir sinerji meydana gelecek ve Şehzadeler süreç içerisinde tertemiz bir şehir olacaktır. İstediğimiz çok basit, elimizdeki çöpü, izmariti yere atmayalım. Çöp konteyneri doluysa 50 metre ilerideki başka bir konteynere bırakalım ve şehrimizi temiz tutalım. Bundan sonra okullarımızda eğitim çalışmalarımız olacak. Bunun haricinde sosyal medyada ve kamuoyunda çeşitli farkındalık etkinlikleriyle çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

MANİSA

17 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 06:46
  • GÜNEŞ 08:15
  • ÖĞLE 13:11
  • İKİNDİ 15:37
  • AKŞAM 17:57
  • YATSI 19:20
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