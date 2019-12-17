Manisa’da ‘Kadına Yönelik Şiddet’ toplantısı

Manisa’da “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı” kapsamında düzenlenen toplantıda son dönemde yaşanan kadına yönelik şiddet olayları ile ilgili analizler yapılarak benzer olayların yaşanmaması için alınması gereken tedbirler görüşüldü.

Manisa’da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde başlatılan ve İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ortak imzasıyla yürürlüğe giren “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı” ile ilgili toplantı düzenlendi. Toplantıda aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele alanında çalışan tüm kurumların 2019 yılı verileri değerlendirilerek mevcut duruma ilişkin analizler yapılmış, il ve ilçelerimizdeki 6284 sayılı “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi” kanunu kapsamında olay sayıları, başvuru sayıları, kanun kapsamındaki alınan tedbirlerin niteliği, uygulamanın daha iyiye götürülmesi için il ve ilçe bazında ve bakanlıklar tarafından planlanması gereken tedbirler değerlendirilmiş ve son dönemde yaşanan üzücü olayların analizleri de yapılarak benzer nitelikte olayların yaşanmaması için alınması gereken tedbirler üzerinde yoğunlaşıldı.

Toplantıya Vali Yardımcısı Abdullah Etil, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, İl Jandarma Komutanı Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Cumhuriyet Savcısı Emre Üner, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Murat Konan, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Müge Kuğu, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

MANİSA 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:46

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