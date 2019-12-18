Turgutlu Belediyesinden Manisa Karmasına 8 oyuncu

Turgutlu Belediye Spor Akademisinden 8 oyuncu Aydın’da düzenlenecek olan Anadolu Yıldızları Turnuvasında mücadele edecek Manisa Karmasına seçildi.

“Sporla büyüyen gençlik” projesi kapsamında altyapı çalışmalarına büyük önem veren Turgutlu Belediyesi Spor Akademisi yatırımların karşılığını almaya devam ediyor. Aydın’da 2022 Aralık tarihlerinde düzenlenecek olan Anadolu Yıldızları Turnuvasında mücadele edecek Manisa İl Karmasına Turgutlu Belediye Spor Akademisi U14 yaş grubundan 8 oyuncu seçildi. Yaren Pala, Beyzanur Kabak, Ece Mürvet Özer, İzem Zeybek, Cennet Ceren Kaynaker, Görkem Gönül Gökçe, Yağmur Zeybekler, Rabia Suden Demircan Turgutlu Belediyesini Manisa Karmasında temsil edecek oyuncular oldu.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “İlçemizi gururlandıran, Manisa İl Karmasına seçilen oyuncularımızı ve antrenörlerimizi kutlarım. Altyapıya verdiğimiz önemin meyvelerini almaya başladık. Spora ve sporcuya olan yatırımlarımız devam edecek.” dedi.

MANİSA 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:47

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