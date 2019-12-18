Manisa\u2019da bu y\u0131l 4.\u2019s\u00fc d\u00fczenlenecek Hamsi Festivali kapsam\u0131nda 5 ton hamsi Manisal\u0131lara ziyafet ya\u015fatacak. Manisa Trabzonlular Derne\u011fi taraf\u0131ndan 4. Hamsi Festivali \u00f6ncesi tan\u0131t\u0131m toplant\u0131s\u0131 d\u00fczenlendi. Toplant\u0131da dernek y\u00f6netimi taraf\u0131ndan festival program\u0131 a\u00e7\u0131kland\u0131. Toplant\u0131da konu\u015fan Manisa Trabzonlular Derne\u011fi Ba\u015fkan\u0131 Prof. Dr. Mehmet Korkmaz, Manisal\u0131lar\u0131n Hamsi Festivali\u2019ne yo\u011fun ilgi g\u00f6sterdi\u011fini belirterek, \u201cFestivallerimizi yaparken en b\u00fcy\u00fck g\u00fcc\u00fc Manisa halk\u0131ndan ald\u0131k. Manisa insan\u0131m\u0131z bizi festivaller konusunda cesaretlendirdi. Hep bir beklenti i\u00e7erisinde oldu. Bu festivalleri g\u00f6rmekten mutlu olduklar\u0131n\u0131 ifade ettiler. Biz de vatanda\u015flar\u0131m\u0131zdan ald\u0131\u011f\u0131m\u0131z destekle bunlar\u0131 daha b\u00fcy\u00fck bir \u015fevkle haz\u0131rlaman\u0131n gayreti i\u00e7erisinde olduk. Burada hem Karadeniz insan\u0131n\u0131n \u00e7abuklu\u011fu ve hareketlili\u011fi Ege insan\u0131m\u0131z\u0131n sevecenli\u011fi ve s\u0131cak kanl\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131 birle\u015ftirip bir kompozisyon olu\u015fturmaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131k. K\u00fclt\u00fcrel bir kayna\u015fman\u0131n sonucunda \u00fclkemize \u00f6zg\u00fc karakteristik insan manzaralar\u0131n\u0131n bir \u00f6rne\u011fi olmu\u015f oldu. Biz bu manzaray\u0131 g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcz i\u00e7in her seferinde daha mutlu oluyoruz. Bu sene de yine 4.\u2019s\u00fcn\u00fc d\u00fczenlemeye karar verdik\u201d dedi. Festival program\u0131 hakk\u0131nda bilgi veren Korkmaz, \u201c4. Hamsi Festivalimizde her sene bir sene \u00f6ncesine g\u00f6re gelen taleplere g\u00f6re, ya\u015fad\u0131\u011f\u0131m\u0131z g\u00fc\u00e7l\u00fcklere g\u00f6re biraz daha modifiye etmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz. Bu sene festival s\u00fcresi 1929 Aral\u0131k tarihleri aras\u0131 olacak. Geleneksel olarak biz festivallerimizde \u015fehitlerimiz ve gazilerimiz i\u00e7in Kur\u2019an\u0131 Kerim okutaca\u011f\u0131z. Bu y\u0131l ilk defa Karadeniz\u2019e \u00f6zg\u00fc i\u00e7ya\u011f\u0131 ile yap\u0131lan karalahana \u00e7orbas\u0131 ikram\u0131m\u0131z olacak. Cumartesi g\u00fcn\u00fc ge\u00e7en sene ilk defa yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z kuymak ikram\u0131m\u0131z olacak. Birbirinden zengin sanat\u00e7\u0131lar\u0131m\u0131z bizlerle birlikte olacak. Cuma g\u00fcn\u00fc ilk defa Cimili \u0130bo bizlerle olacak. Hareketli bir sanat\u00e7\u0131m\u0131zd\u0131r. Cumartesi g\u00fcn\u00fc de saat 14.00\u2019te kuymak ikram\u0131ndan sonra Ezgi Ey\u00fcbo\u011flu sahne alacak. 22 Aral\u0131k Pazar g\u00fcn\u00fc 12.00\u2019de hamsi da\u011f\u0131t\u0131m\u0131 ba\u015flayacak. Protokol konu\u015fmalar\u0131m\u0131z\u0131n ard\u0131ndan zeybek oyunumuzla ve horon ekiplerimizin g\u00f6sterileriyle devam edecek. Sonras\u0131nda \u0130mera adl\u0131 m\u00fczik grubu sahne alm\u0131\u015f olacak. Ard\u0131ndan di\u011fer g\u00fcnler de 29 Aral\u0131k g\u00fcn\u00fcne kadar her ak\u015fam saat 18.00\u2019da bir sanat\u00e7\u0131m\u0131z sahne alacak\u201d ifadelerini kulland\u0131. Bu y\u0131l festival kapsam\u0131nda 5 ton hamsi, 1 ton kuymak ve ilk defa bin litre karalahana \u00e7orbas\u0131 ikram\u0131 olaca\u011f\u0131n\u0131 belirten Ba\u015fkan Korkmaz, \u201cBu y\u0131l 5 ton hamsi ikram edece\u011fiz. Yine 1 ton kuymak, bin litreye yak\u0131n karalahana \u00e7orbas\u0131 ikram edece\u011fiz. Olduk\u00e7a b\u00fcy\u00fck bir kat\u0131l\u0131m\u0131n olaca\u011f\u0131n\u0131 \u00f6ng\u00f6r\u00fcyoruz. \u0130n\u015fallah sa\u011fl\u0131kl\u0131 ve keyifli bir \u015fekilde festivalimizi ger\u00e7ekle\u015ftiririz\u201d diye konu\u015ftu.