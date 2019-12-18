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Anne babalara 'yabancı cisim yutulması’ ile ilgili uyarı

İHA

Çocuk Cerrahi Hekimi Op. Dr. Olgaç Fazlı, çocukluk döneminde karşılaşılan yabancı cisim yutulması vakalarıyla ilgili olarak, "Çocukları yabancı cisimlere bağlı sorunlardan korumanın yolu çocukların hareketlerini kısıtlamak değil, yabancı tehlikeli cisimleri çocuklardan uzaklaştırmaktır" dedi.

Anne babalara 'yabancı cisim yutulması’ ile ilgili uyarı

Çocuk Cerrahi Hekimi Op. Dr. Olgaç Fazlı, çocukluk döneminde karşılaşılan yabancı cisim yutulması vakalarıyla ilgili olarak, “Çocukları yabancı cisimlere bağlı sorunlardan korumanın yolu çocukların hareketlerini kısıtlamak değil, yabancı tehlikeli cisimleri çocuklardan uzaklaştırmaktır” dedi.
Manisa Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahi Hekimi Op. Dr. Olgaç Fazlı, anne babaların yaşadığı en büyük korkulardan biri olan, çocuklarının ağızlarına etraftan buldukları herhangi bir cismi atmaları sonrası ölüme dahi neden olabilen solunum durmaları konusunda uyarı ve tavsiyelerde bulundu. Fazlı, “Yabancı cisim yutulması çocukluk çağında sık karşılaşılan bir sorundur. En fazla 6 ay ile 3 yaş arasındaki çocuklarda karşımıza çıkmaktadır. Daha büyük yaş grubundaki çocuklarda rahatsızlıkları nedeniyle ve kaza sonucu yabancı cisimlerin yutulmasına rastlanılabilmektedir. Öykü alınamayan veya tetkiklerde saptanamayan yabancı cisimlerin tanı ve tedavisinde gecikmeler olabilmektedir. Açıklanamayan kusma, iştahsızlık, tükürüğünü yutamama veya öksürük olan çocuklarda göz ardı edilmemelidir. Yutulan maddelerin çoğunluğu, hiçbir soruna neden olmadan sindirim sistemden kendiliğinden atılırken, yüzde 10 ile 20’sinde endoskopik işlem ile çıkarılması gerekmektedir. Olguların ancak yüzde 1’inde sindirim sistemde kanamaya, delinmeye, tıkanıklığa ve barsak fistüllerine neden olduğunda ya da midede 4 haftadan uzun süre kaldığında endoskopik, laparoskopik veya cerrahi olarak çıkarılması gerekmektedir. Metalik keskin nesnelerin veya disk bataryasının çıkarılması daha güvenli olabilir, ancak bağırsaktan geçmeleri halinde dikkatli takip yeterlidir. En sık yutulan cisimler metal para, oyuncak parçaları, saat pilleri, iğne, balık kılçığı ve tavuk kemikleridir” dedi.

“Tehlikeli cisimleri çocuklardan uzak tutun”
Alınacak önlemler ve yapılması gerekenler hakkında da bilgi veren Fazlı, “Küçük çocuklar her şeyi ağızlarına götürdüklerinden oyuncak seçiminde dikkatli olunmalıdır ve 3 yaşından küçük çocuklara bu tarz oyuncaklar verilmemelidir. Evde bulunan kuru yemişler ortalıkta bırakılmamalı ve 1 yaş altı çocuklara yedirilmemelidir. Çocuklara oynaması için bozuk para, disk şeklinde pil veya bu tür pillerin kullanıldığı oyuncaklar verilmemelidir. İlkokul çocukları için okul eşyaları riskli olduğundan (kalemtıraş, silgi, kalemin arkasındaki kapaklar ve hatta renkli başlıklı raptiyeler) bu yaş grubundaki çocuklara bunların ağıza alınmamasını anlatmak gereklidir. Çocukların ağzında bir yabancı cisim görüldüğünde onu korkutmadan panik olmadan ağzından almak gerekir. Asıl işin temeli; çocukları yabancı cisimlere bağlı sorunlardan korumanın yolu çocukların hareketlerini kısıtlamak değil, yabancı tehlikeli cisimleri çocuklardan uzaklaştırmaktır” diye konuştu.

MANİSA

18 Aralık 2019 Çarşamba

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