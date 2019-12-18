Akhisarspor yeni yönetiminden Vali Deniz'e ziyaret

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Akhisarspor kulübünün yeni başkanı Fatih Karabulut, yönetim kurulu üyeleri eşliğinde Manisa Valisi Ahmet Deniz’i ziyaret etti.

Valilik makamında gerçekleştirilen ziyarette, Başkan Karabulut ve yönetim kurulu üyeleri Vali Deniz’e Akhisarspor futbolcularının imzası olan futbol topu ve Akhisarspor forması hediye etti. Ziyaret sebebiyle teşekkür eden Vali Deniz, Akhisarspor’a başarılar diledi

MANİSA 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:47

GÜNEŞ 08:15

ÖĞLE 13:12

İKİNDİ 15:37

AKŞAM 17:58

YATSI 19:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.