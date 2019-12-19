(Özel) Kahvehane işletmecisinden alkışlanacak hareket Manisa’da bir kahvehane işletmecisi, kadına şiddet olaylarının önüne geçilmesi için müşterilerine eşlerine götürmeleri için gül dağıtıp, kahvehanenin camlarına kadına yönelik şiddetin son bulması için afişler astı Kıraathane sahibi Çetin Akar: “Her gün televizyonlarda kadınlarımıza yönelik şiddet haberleri var ve bu durumdan bıktık artık”

Manisa’da bir kahvehane işletmecisi, artan kadına yönelik şiddet olayları nedeniyle kahvehanesine astığı yazılar ve müşterilere dağıttığı güllerle kadına yönelik şiddetin son bulması çağrısında bulundu. Yıllardır gittikleri kahvehanede işletmeci tarafından gül takdim edilen müşteriler, hayatlarında ilk kez eşlerine çiçek götüreceklerini belirterek işletmeciye teşekkür etti.

Son günlerde kadına yönelik şiddet olaylarının artması toplumun farklı kesimlerinden tepki çekerken, Manisa’da erkeklerin en çok uğradıkları mekanların başında gelen kahvehanelerden biri olan Erzurumlular Kıraathanesi işletmecisi Çetin Akar, işletmesinin camlarına “Kadınlar bize Allah’ın hediyesidir. Kadın şiddetine hayır! Kahvede çay içelim, birer çiçek hediye edelim kadınlarımıza” yazılı afişler asarak müşterilerine eşlerine götürmeleri için gül takdim etti. Çoğu müşteri hayatlarında ilk kez eşlerine çiçek götüreceklerini belirtirken, kadınların baş tacı olduklarını ve şiddet olaylarının artık son bulmasını istediler.

36 yaşındaki 3 çocuk babası Çetin Akar ise, haberlerde neredeyse her gün bir kadın cinayeti veya bir kadının uğradığı şiddetin yer aldığını ve durumun kendisini çok rahatsız ettiğini anlattı. Kadına yönelik şiddeti önleyebilmek için bir şeyler yapılması gerektiğini kaydeden Akar, yaptığı çalışmanın Manisa’da, hatta Türkiye’de örnek olmasını istedi. Akar, “Yaptığım bu çalışmanın Manisa’da örnek olmasını istiyorum. Her gün televizyonlarda kadınlarımıza yönelik şiddet haberleri var ve bu durumdan bıktık artık. Kadınlar bizler için birer çiçektir. Kadınlar bizlerin baş tacıdır. Ben bu uygulamayı başlatıyorum. Bu uygulamanın Manisa’da örnek olmasını ve 81 vilayete yayılmasını istiyorum. İnsanlarımızın toplandığı alanlar hep kıraathaneler. Bu yazıları sürekli burada gördükleri zaman minimum yüzde 7075 insanlarımızın değişeceğine inanıyorum. Böyle bir çalışma inşallah örnek olur. Bizler genç olarak gelecek nesillerimize örnek olalım ve gelecekte kadınlarımız şiddet mağduru olmasın. Yetkililerin bunu görüp diğer kıraathanelere yayılmasını istiyorum” dedi.

MANİSA 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:47

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