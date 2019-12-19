Okumanın yeri ve zamanı olmadığını gösterdiler Manisalı öğrenciler, tren garında kitap okuyarak ‘Manisa her yerde okuyor’ projesine destek verdi

Manisalı öğrenciler, kitap okumanın yeri ve zamanı olmadığını göstermek için sabah ilk ders saatini Manisa Garı'nda kitap okuyarak geçirdi.

Manisa Valisi Ahmet Deniz’in öncülüğünde yürütülen ‘Manisa Her Yerde Okuyor’ projesi kapsamında Şehzadeler ilçesindeki Ahmet Tütüncüoğlu İlkokulu öğrencileri Manisa Garı'nda kitap okudu. Sabah ilk ders saatini Manisa Garı'nın bekleme salonu ve peronlarında kitap okuyarak geçiren öğrenciler, istasyona gelen yolcuların da takdirini kazandı.

Ahmet Tütüncüoğlu İlkokulu Müdürü Murat Kemal Bayar, “MANEP, Manisa Her Yerde Okuyor projesi kapsamında bir farkındalık oluşturma adına bugün Manisa Garı'nda 90 öğrencimizle birlikte bir ders saati boyunca kitap okuyacağız. Kitap okumanın ne kadar önemli olduğunu çevremize anlatmak istiyoruz” dedi.

Kitap okuma etkinliğine katılan öğrenciler, kitap okumanın önemine vurgu yaparak, herkesi kitap okumaya davet etti.

Etkinliğe katılan velilerden Ayfer Tekin ise, “Sınıf olarak kitap okuma projesine biz de katıldık. Güzel bir proje oldu. Çocuklar hem tren garını görmüş hem de kitap okumuş oldu. Çocuklarımız burada kitap okumanın güzel bir konu olduğunu anlatmaya çalıştılar. Herkes kitap okumalı, bunu göstermek istedik burada. Sanırım faydalı olmuştur çocuklar için de, istasyona gelen yolcular için de örnek olmuştur” diye konuştu.

MANİSA 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:47

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