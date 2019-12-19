Vali Deniz’den okul yaptıracak hayırsever Güral’a teşekkür

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Soma’da 28 derslikli okul yaptıracak olan hayırsever iş adamı Ramazan Güral’a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Toplantı ve programlara katılmak üzere Soma’ya giden Vali Ahmet Deniz, ilçede 28 derslikli okul yaptıracak olan hayırsever iş adamı Ramazan Güral’ı da ziyaret ederek eğitime verdiği destek sebebiyle teşekkür etti.

Ziyarette Vali Deniz’e Kaymakam Ahmet Altıntaş, İlçe Belediye Başkanı Ali Tulup, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici de eşlik etti. Türkiye genelinde hayırseverlerin de desteği ile mevcut okul binalarının fiziki yapılarının, donanımlarının iyileştirildiğini, yeni okul binalarının da yapılarak kısa sürelerde hizmete sunulduğunu belirten Vali Deniz, eğitimde nicelik sorununun büyük ölçüde aşıldığını söyledi. Bu konuda hayırsever iş adamlarına da teşekkür eden Vali Deniz, “Nicelikte yaşanan gelişime niteliği de ilave etmek istiyoruz. Bu kapsamda kültür, sanat, spor ve bilişim projelerini kapsayan MANEP 2023 adı altında eğitim projelerini hayata geçiriyoruz. İnanıyorum ki bu projelerle birlikte dünyayı yakından takip eden bilimle uğraşırken sanat ve sporu da ihmal etmeyen, zarif, aklının yanına kalbini de koymuş gençlerimizle ülkemizin geleceği daha aydınlık olacak” dedi.

MANİSA 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:47

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