Mevlana Yunusemre’de anıldı

Yunusemre Belediyesi bu yıl 5’incisini düzenlediği Uluslararası Yunus Emre Günleri final programını Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat yıl dönümü nedeniyle gerçekleştirilen Şebi Arus töreni ile yaptı.

Uluslararası Yunus Emre Günleri finalini Hz. Mevlana’nın 746. Vuslat Yıldönümü (Şebi Arus) programı ile yaptı. Yunus Emre Millet Çarşısı Kültür Salonu’nda gerçekleştirilen programa Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Eşi Dr. Melek Çerçi, İlçe Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, İl Emniyet Müdürü Ömer Ulusoy, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kavas, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri, Daire Müdürleri, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gecede açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, etkinlikler süresince yüzlerce vatandaşı Yunus Emre Millet Çarşısında ağırladıklarını söyledi. İlçe Kaymakamı Ahmet Erdoğdu da Yunusemre Belediyesi’nin oldukça güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptığını belirtti. Programda Hz. Mevlana’nın hayatından kesitler anlatan Postnişin Mustafa Holat, Şeb_i Arus hakkında bilgi verdi. Holat, “Mevlana ölüm gününü yeniden doğuş, sevdiğine yani Allah'ına kavuşmak olarak kabul ediyordu. Öldüğü güne düğün gecesi anlamına gelen 'Şebi Arus' dediği için de Mevlevilikte, Mevlana'nın öldüğü gün Şebi Arus olarak kabul edildi” diye konuştu.

Tören sema ayini ile sona erdi. Tören sonrasında Başkan Çerçi, Kaymakam Erdoğdu ile birlikte sahneye çıkarak, Postnişin Mustafa Holat ve semazenlere teşekkür etti.

MANİSA 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:47

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