Hayati İnanç Yunusemre Belediyesine övgüler yağdırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Hayati İnanç Yunusemre Belediyesine övgüler yağdırdı

İHA

Hayati İnanç Yunusemre Belediyesine övgüler yağdırdı

Bir dizi ziyaretler için Manisa’ya gelen AvukatYazar Hayati İnanç, Yunusemre Belediyesi tarafından hayata geçirilen Yunus Emre Kültür Parkı’nı ziyaret etti. Projenin gelecek nesiller için büyük önem arz ettiğini belirten İnanç, “Manisa’nın tarihi geçmişine uygun, geçmişte üstlendiği vazifeler ile uyumlu bir yapı. Fikri alt yapısı çok sağlam bir mekan ihdas edilmiş. Büyük heyecanla ve şevkle gördüm” dedi.
Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, bir dizi ziyaretler için Manisa’ya gelen Avukat Yazar Hayati İnanç’ı Yunus Emre Kültür Parkında ağırladı. İnanç ve beraberindeki heyete Başkan Mehmet Çerçi ve eşi Melek Çerçi, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Meclis Üyeleri, Daire Müdürleri, Sivil toplum örgütü temsilcileri ve öğrenciler eşlik etti.
İlk olarak Yunusemre Mesir Tabiat Parkı’nda kahvaltı programı gerçekleştiren heyet daha sonra Yunus Emre Kültür Parkı’nı gezdi. Kültür Parkı içerisinde yer alan İrfan Meclisi’nde toplanan İnanç ve beraberindeki heyet burada sohbet etti. İnanç, İrfan Meclisi’nde yaptığı konuşmada tarihsel yapıdan, toplum ahlakından kesitler anlatarak, muhteşem yorumuyla güzel bir sohbet gerçekleştirdi. Hayati İnanç, daha sonra Geleneksel Sanatlar Merkezi’nde Melek Çerçi, Tezhip Hocası Zuhal Dindar, ustalar ve kursiyerler tarafından gerçekleştirilen birbirinden güzel eserleri inceleyerek kursiyerler ile sohbet etti. İnanç, ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada Yunus Emre Kültür Parkı’na hayran kaldığını belirterek, “Mekan önemli. İnsan zaman ve mekan kıskacında. Modern çağda mekanlarımız soğuk, insanı hiçe sayıyor. Zamanı da öyle tasarruf ediyoruz. Yani hayatı zayi ediyoruz. İşte bu kıskaçtan kurtulmuş ne yaptığını bilen çok güzel bir yönetimin şefkatiyle gerçekleşmiş bir proje. Çok iyi bir noktaya da gelmiş. Cenabı Hak maksadına uygun bir biçimde içini doldurmayı da nasip etsin. İçeriye adım atar atmaz fark ettiğiniz bir hava var. Yahya Kemal merhumun en büyük öksüzlük, köksüzlüktür dediğini hatırlıyorum. Kökü hatırlamak böyle bir şey işte. Olursa böyle olur” dedi.

“Mekan mekandan ibaret değildir”
İnanç açıklamasının devamında, “Hem yönetim hem sermaye anlamında emeği geçen herkesi candan tebrik ediyorum. Burada bize de vazife düşeceğinden bahis açıldı. İnşallah Allah öyle bir fırsat verirse bende kaçırmam. İstanbul Fatihi Şehzade Mehmet’in yetiştiği yer burası. Eşyanın bir ruhu var. Uhud bir dağdır. O bizi sever biz onu severiz. O bize öğretiyor ki; Mekan mekandan ibaret değildir. Taş taştan ibaret değil. Onunda sizinle bir irtibatı var. Bir muhabbeti var. Vatan sevgisi imandandır. Yaşadığınız yer size, siz ona tesir ediyorsunuz. Bu fikrin ışığı altında yapılmış ne yapılmışsa. Ve yapılmakta görülüyor. Gelecek nesillere ne bırakılıyorsa Cemil Meriç dememiş miydi? Yıldızları koparmış fırtına batan bir gemidesin, senden ne kalacak yarına kıyılardan imdat isteyen, sesin. İşte bu faaliyetler kıyılardan imdat isteyen çığlığın yansımasıdır. İşte geldik gidiyoruz. Sözlerimizi izleyecek olanlar. Bundan belki uzun zaman sonra da olabilir. Onlardan dua istiyoruz. İlgililere teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.
Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Avukat Yazar Hayati İnanç’ı ağırlamaktan duydukları memnuniyeti belirterek, “Değerli Avukat Yazar Hayati İnanç’ı ağırlamaktan mutluluk duyduk. Kendisinin değerli düşünceleri bizleri çok mutlu etti. Vatandaşlarımızın doğa ile iç içe olduğu, içerisinde Klasik Türk İslam Sanatları Atölyesi, Anadolu Kadın Kıyafetleri Müzesi, İrfan Meclisi, Misafirhane, kafeterya, çocuk oyun parkı, spor alanları ve seyir terasları bulunan Yunus Emre Kültür Parkımızın büyük bir kısmı bitti. Değerli konuklarımızı, sendikalarımızı, derneklerimizi, sivil toplum örgütü temsilcilerimizi burada ağırlamaya başladık. Vatandaşlarımıza güzel eserler kazandırmaya devam edeceğiz” dedi.

MANİSA

19 Aralık 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:47
  • GÜNEŞ 08:16
  • ÖĞLE 13:12
  • İKİNDİ 15:37
  • AKŞAM 17:58
  • YATSI 19:21
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mevlana Yunusemre’de anıldı
YEREL HABERLER Mevlana Yunusemre’de anıldı
9 kişilik aile karbonmonoksit zehirlenmesinden yok oluyordu
YEREL HABERLER 9 kişilik aile karbonmonoksit zehirlenmesinden yok ...
‘Yılbaşı, Hediyelik Eşya ve Gaziantep Tanıtım Günleri’ başlıyor
YEREL HABERLER ‘Yılbaşı, Hediyelik Eşya ve Gaziantep Tanıtım ...
Ziraat Türkiye Kupası: Manisa FK: 1 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: Manisa FK: 1 - Kayserispor: 0 ...
Soma'daki ecdat yadigarı eserler onarılıyor
YEREL HABERLER Soma'daki ecdat yadigarı eserler onarılıyor
Turgutluspor'da Biçer memnun
YEREL HABERLER Turgutluspor'da Biçer memnun
Vali Deniz’den okul yaptıracak hayırsever Güral’a teşekkür
YEREL HABERLER Vali Deniz’den okul yaptıracak hayırsever Güral’a ...
Okumanın yeri ve zamanı olmadığını gösterdiler Manisalı öğrenciler, tren garında kitap okuyarak ‘Manisa her yerde okuyor’ projesine destek verdi
YEREL HABERLER Okumanın yeri ve zamanı olmadığını ...
Başkan Kayda: “Meslek liseli gençlerimize iş kapıları açıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Kayda: “Meslek liseli gençlerimize iş kapıları ...
Soma Ticaret ve Sanayi Odasından ısıtacak proje
YEREL HABERLER Soma Ticaret ve Sanayi Odasından ısıtacak proje
Manisa Şehir Hastanesinde endoskopik kulak ameliyatı dönemi
YEREL HABERLER Manisa Şehir Hastanesinde endoskopik kulak ameliyatı ...
(Özel) Kahvehane işletmecisinden alkışlanacak hareket Manisa’da bir kahvehane işletmecisi, kadına şiddet olaylarının önüne geçilmesi için müşterilerine eşlerine götürmeleri için gül dağıtıp, kahvehanenin camlarına kadına yönelik şiddetin son bulması için afişler astı Kıraathane sahibi Çetin Akar: “Her gün televizyonlarda kadınlarımıza yönelik şiddet haberleri var ve bu durumdan bıktık artık”
YEREL HABERLER (Özel) Kahvehane işletmecisinden alkışlanacak ...
AK Parti'li Hızlı:"Kongre sürecimiz başlıyor, bu süreç bir yenilenme sürecidir" AK Parti İl Başkanı Hızlı'dan Gördes, Demirci ve Köprübaşı çıkarması
YEREL HABERLER AK Parti'li Hızlı:"Kongre sürecimiz başlıyor, bu ...
Manisa FK, 16 yaşındaki oyuncuyla profesyonel sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER Manisa FK, 16 yaşındaki oyuncuyla profesyonel ...
Manisa emniyeti hırsızlık şebekesini çökertti Gözaltına alınan 2’si çocuk 6 zanlı ile birlikte piyasa değeri 100 bin TL olan malzeme ele geçirildi
YEREL HABERLER Manisa emniyeti hırsızlık şebekesini ...
Akhisarspor yeni yönetiminden Vali Deniz'e ziyaret
YEREL HABERLER Akhisarspor yeni yönetiminden Vali Deniz'e ziyaret
Manisa FK’da gözler kupaya çevrildi
YEREL HABERLER Manisa FK’da gözler kupaya çevrildi
Başkan Akın yenilenen Karaağaç yolunu inceledi
YEREL HABERLER Başkan Akın yenilenen Karaağaç yolunu inceledi
Anne babalara 'yabancı cisim yutulması’ ile ilgili uyarı
YEREL HABERLER Anne babalara 'yabancı cisim yutulması’ ile ilgili ...
Başkan Çerçi 23 Nisanlı öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Çerçi 23 Nisanlı öğrencilerle buluştu
Manisaspor galibiyete hasret
YEREL HABERLER Manisaspor galibiyete hasret
Yunusemre Belediyesi projeleri Manisalı STK’lere anlatıldı
YEREL HABERLER Yunusemre Belediyesi projeleri Manisalı STK’lere ...
Başkan Akın Kariyer Günleri’ne konuk oldu
YEREL HABERLER Başkan Akın Kariyer Günleri’ne konuk oldu
Başkan Kayda, Ülkü Ocaklarını ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Kayda, Ülkü Ocaklarını ağırladı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X