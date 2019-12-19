Ziraat Türkiye Kupası: Manisa FK: 3 - Kayserispor: 3 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu’nda Manisa FK, deplasmanda 32 kaybettiği maçın rövanşında sahasında Kayserispor ile 33 berabere kaldı. Bu skorla Kayserispor bir üst tura çıkan takım oldu.



Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Mehmet Yılmaz'ın sağ kanattan ortaladığı topu Kayserispor savunmasında Osman Can kafayla uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlak Onur'un önünde kaldı. Bu oyuncunun sert şutunda top az farkla direğin yanından dışarıya çıktı.

50. dakikada Onur'un sağ kanattan ortasında Kayserispor savunmasından seken topu kontrol eden Umut'un bekletmeden şutunda, meşin yuvarlak uzak kale direğinin dibinden auta gitti.

57. dakikada Manisa FK'nın kontratağında Mehmet Yılmaz'ın sağ kanattan ortaladığı topa arka direkte müsait pozisyonda olan Sinan boş kaleye vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya çıktı.

62. dakikada Manisa FK savunmasında Erman'ın topa elle müdahalesi sonucu hakem Atilla Karaoğlan penaltı kararı verdi.

63. dakikada penaltı atışını kullanan Aksel'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 11

70. dakikada Manisa FK'da Çağrı'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta barajı aşan top direğin üstünden auta gitti.

72. dakikada Ramazan Emirhan'ın ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Ömer Uzun'un yerden düzgün vuruşunda top kaleci Yusuf'un ayaklarının arasından filelere gitti. 12

74. dakikada Çağrı'nın sol kanattan ortaladığı topa penaltı noktası yakınlarında Serdar'ın gelişine sert vuruşunda meşin yuvarlak direğin hemen yanından dışarıya çıktı.

83. dakikada Çağrı'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda altıpas içerisinde Erman'ın kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 22

87. dakikada Aksel'in pasıyla topa sahip olan Ömer Uzun'un müsait pozisyonda rakip ceza yayının içinden düzgün şutunda top bir kez daha ağlara gitti. 23

90+1. dakikada hızlı gelişen Manisa FK atağında savunmanın arkasına sarkan Onur'un ceza sahası içerisinde yerden çıkardığı pasta kaleci Doğan'ı geçen topu arka direkte Erhan boş kaleye gönderdi. 33

90+3. dakikada Erhan'ın ceza yayının hemen önünden kullandığı serbest vuruşta, barajı aşan top üst direğe çarparak oyun alanı dışına gitti.



Stat: Mümin Özkasap Stadyumu

Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Mehmet Şahan Yılmaz xx, Cemal Alpay xx

Manisa FK: Yusuf x, Erhan xx, Erman xx, Oğuz x, Mehmet Yılmaz xx (Yiğit dk. 78 x), Umut x, Emir xx, Onur xx, Çağrı xx, Zahit xxx (Serdar dk. 62 x), Sinan Kurumuş x

Yedekler: Ömer Kahveci, Zafer, Yiğit

Teknik Direktör: İsmail Ertekin

İ.M. Kayserispor: Doğan xx, Barış Emirhan x (Ömer Uzun dk. 46 xxx), Sinan Ayhan xx (Ahmet Zekeriyya dk. 71 xx), Osman Can xx, Ramazan Emirhan xxx, Selahattin xx, Ercan xx, Aksel xxx, Mehmet Eray x (Ahmet Kürşat dk. 59 xx),Taner x, Ümran x

Yedekler: Umut Eren, Mustafa Buğra, Furkan

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Goller: Zahit (dk. 30), Erman (dk. 83), Erhan (dk. 90+1) (Manisa FK), Aksel (dk. 63 Pen.), Ömer Uzun (dk. 72 ve 87) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Oğuz (Manisa FK), Aksel, Selahattin, Sinan Ayhan, Ercan (Kayserispor)

MANİSA 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:47

GÜNEŞ 08:16

ÖĞLE 13:12

İKİNDİ 15:37

AKŞAM 17:58

YATSI 19:21

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