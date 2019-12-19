Binbir emekle ördüler, ilkokul öğrencilerine hediye ettiler

Manisa'nın Demirci ilçesinde Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalan Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencileri, "Gönül Bağı ve Isıtan Eller" projesi kapsamında ördükleri atkı, bere ve eldivenlerin yanı sıra köy ilkokulu öğrencilerine kırtasiye malzemesi hediye etti.

Demirci Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü örgü ustaları tarafından kredi ve yurtlar kurumunda açılan örgü kursuna katılan yüksek öğrenim öğrencileri yıl boyunca emek vererek atkı, bere ve eldiven ördüler. Ördükleri kışlıkları gönül bağı projesi kapsamında 32 öğrencinin öğrenim gördüğü ilçeye bağlı Kışlak Mahallesi ilkokulunda öğrencilere hediye ettiler. Gönül bağı projesi kapsamında köy ilkokulu öğrencileri için hazırlanan kırtasiye malzemeleri de hediye edildi. Okul önünde velilerinde katılımı ile yapılan programda öğretmen adayları ilk olarak gönül bağı projesinin amacını ve faaliyetlerini anlattılar. Daha sonra içerisinde atkı, eldiven ve berelerin yer aldığı hediye paketleri İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Kocabaş, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İsmail Çetinkaya, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Seyhan Terzi ve öğretmen adayları tarafından dağıtıldı. Proje sorumlusu Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3. sınıf öğrencisi Deniz Çelik, "Gönül Bağı ve Isıtan Eller" projemiz kapsamında geleceğimiz olan çocuklarımızın bir şeyler yapmaya devam ediyoruz. Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce açılan örgü kursunda projemizde yer alan arkadaşlarımızla birbirinden güzel atkılar, bereler ve eldivenler ördük. Demirci'de kış şartları ağır geçiyor. Köy ilkokullarında okuyan çocuklarımız okullarına giderken üşümesinler, hasta olmasınlar diyerek ördüğümüz ürünleri hediye ettik. Ayrıca yine okullarında kullanmaları amacıyla da tedarik ettiğimiz kırtasiye malzemelerini hediye ettik. Bundan sonra da projemiz kapsamında tüm köy ilkokulu öğrencilerine ulaşmaya devam edeceğiz" dedi.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İsmail Çetinkaya ise "Kurumumuz olarak kredi yurtlar kurumu ile başlattığımız gönül bağı projesi kapsamında örgü kursunda geleceğin öğretmenleri olan fakülte öğrencilerimiz ile güzel bir çalışma yaptık. Örgü ustalarımızın desteği ile fakülte öğrencilerimizin binbir emekle ördükleri atkı ve bereler kış mevsimini yaşadığımız bu günlerde köy okullarında okuyan çocuklarımıza hediye edildi. Yapılan bu çalışmalar öğretmen adaylarımızın gelecek hayatında da öğretmenlik mesleğinde de ışık gösteren çalışmalar olacaktır.Projelerimizi arttırarak sürdürmeye devam edeceğiz "diye konuştu.

MANİSA 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:47

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