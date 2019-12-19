Hasat kavgasında bıçaklanan baba öldü, oğlu yaralandı

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, ortak ektikleri tarladaki hasadın paylaşımı nedeniyle çıktığı ileri sürülen kavgada Mehmet A. (27), Yusuf Ocak'ı (48) bıçaklayarak öldürdü, oğlu Hasan Ocak'ı (19) da yaraladı. Jandarma, olayın ardından kaçan Mehmet A.'yı suç aleti bıçak ile yakalayıp, gözaltına aldı.

Salihli'nin kırsal Caferbey Mahallesi'nde yaşayan Mehmet A., kendisi gibi çiftçilik yapan aynı mahalleden Yusuf Ocak ile ortak tarlalarını ekti. Ancak, ikili arasında bugün saat 03.00 sıralarında, hasadın paylaşımı nedeniyle anlaşmazlık çıktı. İkilinin arasındaki tartışma, Ocak'ın oğlu Hasan Ocak da katılmasıyla büyüyüp, kavgaya dönüştü. Mehmet A., kavga sırasında cebinden çıkardığı bıçakla Yusuf Ocak ile oğlu Hasan Ocak'ı karınlarından bıçakladı. Babaoğul kanlar içinde yere yığılırken, Mehmet A., koşarak olay yerinden kaçtı. Gürültülere koşan yakınlarının durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekibi olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından baba-oğul Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Yusuf Ocak, burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren oğul Ocak'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Soruşturma başlatan jandarma, olayın ardından kaçan Mehmet A.'yı suç aleti bıçak ile yakalayıp, gözaltına aldı.



MANİSA 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:47

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