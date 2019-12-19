Başkan Kayda, Bakan Turhan'dan Salihli’nin projelerine destek istedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Kayda, Bakan Turhan'dan Salihli’nin projelerine destek istedi

İHA

Ankara temasları kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ı makamında ziyaret eden Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, ziyarette Salihli Belediyesinin ilçede gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgiler aktarıp, ilçenin yeni dönem projelerine destek istedi.

Başkan Kayda, Bakan Turhan'dan Salihli’nin projelerine destek istedi

Ankara temasları kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ı makamında ziyaret eden Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, ziyarette Salihli Belediyesinin ilçede gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgiler aktarıp, ilçenin yeni dönem projelerine destek istedi.
Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, AK Parti Manisa Milletvekilleri İsmail Bilen ve Mehmet Ali Özkan ile birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’a nezaket ziyaretinde bulundu. Bakan Turhan’a Salihlililerin selamlarını ileten Başkan Kayda, Salihli Belediyesinin ilçede gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Salihli’nin önemli bağlantı yolları güzergahında bulunduğunu ifade eden Başkan Kayda, trafik yoğunluğunun azaltılması amacıyla İzmirAnkara E96 Karayolu üzerindeki KırveliAvar alt geçit projesi, ilçe merkezinden geçen demir yolunun şehir dışına taşınması projesi ve istasyon bölgesinin düzenlenmesi konularında hazırladığı proje dosyalarını Bakan Turhan’a sunarak destek istedi.
Başkan Kayda, ziyaret anısı olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’a Lidya Uygarlığına başkentlik yapan Sart’ın resmedildiği bir tablo ile Salihli’nin yöresel ürünlerinden oluşan hediyeler takdim etti.
Ziyaretinden dolayı Belediye Başkanı Zeki Kayda’ya teşekkür eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Salihli’nin yeni dönem projelerine destek vereceğini belirterek Salihlililere selamlarını iletti.

MANİSA

19 Aralık 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:47
  • GÜNEŞ 08:16
  • ÖĞLE 13:12
  • İKİNDİ 15:37
  • AKŞAM 17:58
  • YATSI 19:21
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hasat kavgasında bıçaklanan baba öldü, oğlu yaralandı
YEREL HABERLER Hasat kavgasında bıçaklanan baba öldü, oğlu yaralandı
Kamyondan yola dökülen yağ sürücülere zor anlar yaşattı
YEREL HABERLER Kamyondan yola dökülen yağ sürücülere zor anlar ...
Binbir emekle ördüler, ilkokul öğrencilerine hediye ettiler
YEREL HABERLER Binbir emekle ördüler, ilkokul öğrencilerine hediye ...
Manisa’da hasat kavgası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER Manisa’da hasat kavgası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Manisa FK - Kayserispor maçın ardından Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun: “Sakatlığı olan futbolcuların yokluğu elimizi kolumuzu bağlıyor” Manisa FK Teknik Direktörü İsmail Ertekin: “Çok pozisyon bulduk ama ne yazık ki değerlendiremedik”
YEREL HABERLER Manisa FK - Kayserispor maçın ardından Kayserispor ...
Manisa'da 9 kişilik aile sobadan zehirlendi
YEREL HABERLER Manisa'da 9 kişilik aile sobadan zehirlendi
Manisa Futbol Kulübü - İstikbal Mobilya Kayserispor: 3-3
YEREL HABERLER Manisa Futbol Kulübü - İstikbal Mobilya Kayserispor: ...
Ziraat Türkiye Kupası: Manisa FK: 3 - Kayserispor: 3 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: Manisa FK: 3 - Kayserispor: 3 ...
Hayati İnanç Yunusemre Belediyesine övgüler yağdırdı
YEREL HABERLER Hayati İnanç Yunusemre Belediyesine övgüler yağdırdı
Mevlana Yunusemre’de anıldı
YEREL HABERLER Mevlana Yunusemre’de anıldı
9 kişilik aile karbonmonoksit zehirlenmesinden yok oluyordu
YEREL HABERLER 9 kişilik aile karbonmonoksit zehirlenmesinden yok ...
‘Yılbaşı, Hediyelik Eşya ve Gaziantep Tanıtım Günleri’ başlıyor
YEREL HABERLER ‘Yılbaşı, Hediyelik Eşya ve Gaziantep Tanıtım ...
Ziraat Türkiye Kupası: Manisa FK: 1 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: Manisa FK: 1 - Kayserispor: 0 ...
Soma'daki ecdat yadigarı eserler onarılıyor
YEREL HABERLER Soma'daki ecdat yadigarı eserler onarılıyor
Turgutluspor'da Biçer memnun
YEREL HABERLER Turgutluspor'da Biçer memnun
Vali Deniz’den okul yaptıracak hayırsever Güral’a teşekkür
YEREL HABERLER Vali Deniz’den okul yaptıracak hayırsever Güral’a ...
Okumanın yeri ve zamanı olmadığını gösterdiler Manisalı öğrenciler, tren garında kitap okuyarak ‘Manisa her yerde okuyor’ projesine destek verdi
YEREL HABERLER Okumanın yeri ve zamanı olmadığını ...
Başkan Kayda: “Meslek liseli gençlerimize iş kapıları açıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Kayda: “Meslek liseli gençlerimize iş kapıları ...
Soma Ticaret ve Sanayi Odasından ısıtacak proje
YEREL HABERLER Soma Ticaret ve Sanayi Odasından ısıtacak proje
Manisa Şehir Hastanesinde endoskopik kulak ameliyatı dönemi
YEREL HABERLER Manisa Şehir Hastanesinde endoskopik kulak ameliyatı ...
(Özel) Kahvehane işletmecisinden alkışlanacak hareket Manisa’da bir kahvehane işletmecisi, kadına şiddet olaylarının önüne geçilmesi için müşterilerine eşlerine götürmeleri için gül dağıtıp, kahvehanenin camlarına kadına yönelik şiddetin son bulması için afişler astı Kıraathane sahibi Çetin Akar: “Her gün televizyonlarda kadınlarımıza yönelik şiddet haberleri var ve bu durumdan bıktık artık”
YEREL HABERLER (Özel) Kahvehane işletmecisinden alkışlanacak ...
AK Parti'li Hızlı:"Kongre sürecimiz başlıyor, bu süreç bir yenilenme sürecidir" AK Parti İl Başkanı Hızlı'dan Gördes, Demirci ve Köprübaşı çıkarması
YEREL HABERLER AK Parti'li Hızlı:"Kongre sürecimiz başlıyor, bu ...
Manisa FK, 16 yaşındaki oyuncuyla profesyonel sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER Manisa FK, 16 yaşındaki oyuncuyla profesyonel ...
Manisa emniyeti hırsızlık şebekesini çökertti Gözaltına alınan 2’si çocuk 6 zanlı ile birlikte piyasa değeri 100 bin TL olan malzeme ele geçirildi
YEREL HABERLER Manisa emniyeti hırsızlık şebekesini ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X