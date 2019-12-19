Başkan Kayda, Bakan Turhan'dan Salihli’nin projelerine destek istedi

Ankara temasları kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ı makamında ziyaret eden Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, ziyarette Salihli Belediyesinin ilçede gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgiler aktarıp, ilçenin yeni dönem projelerine destek istedi.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, AK Parti Manisa Milletvekilleri İsmail Bilen ve Mehmet Ali Özkan ile birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’a nezaket ziyaretinde bulundu. Bakan Turhan’a Salihlililerin selamlarını ileten Başkan Kayda, Salihli Belediyesinin ilçede gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Salihli’nin önemli bağlantı yolları güzergahında bulunduğunu ifade eden Başkan Kayda, trafik yoğunluğunun azaltılması amacıyla İzmirAnkara E96 Karayolu üzerindeki KırveliAvar alt geçit projesi, ilçe merkezinden geçen demir yolunun şehir dışına taşınması projesi ve istasyon bölgesinin düzenlenmesi konularında hazırladığı proje dosyalarını Bakan Turhan’a sunarak destek istedi.

Başkan Kayda, ziyaret anısı olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’a Lidya Uygarlığına başkentlik yapan Sart’ın resmedildiği bir tablo ile Salihli’nin yöresel ürünlerinden oluşan hediyeler takdim etti.

Ziyaretinden dolayı Belediye Başkanı Zeki Kayda’ya teşekkür eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Salihli’nin yeni dönem projelerine destek vereceğini belirterek Salihlililere selamlarını iletti.

MANİSA 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:47

GÜNEŞ 08:16

ÖĞLE 13:12

İKİNDİ 15:37

AKŞAM 17:58

YATSI 19:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.