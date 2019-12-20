Kazaya karışan otomobilin ibresi 150’de takılı kaldı Otomobil, pulluk takılı traktöre çarptı: 2’si ağır 3 yaralı

Manisa’nın Kula ilçesinde İzmirAnkara D300 karayolu üzerinde seyir halindeki pulluk takılı traktöre arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü. Kazada traktöre takılı pulluk araca saplanırken, kazaya karışan aracın ibresi 150’de takılı kaldı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında İzmirAnkara D300 karayolu Körez Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Uşak İstikametinden İzmir istikametine seyir halinde olan Hasan Hüseyin O. (56) idaresindeki 20 K 5157 plakalı otomobil, kavşaktan çıkıp aynı istikamete seyretmekte olan Yavuz A. (38) idaresindeki 45 RA 8045 plakalı pulluk takılı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktöre takılı pulluk araca saplanırken, otomobil çarptığı traktörü yaklaşık 100 metre sürükledi. Haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil içerisinde sıkışan Hasan Hüseyin O. (56) ve eşi Ayşe O. (53) Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Öte yandan 112 acil servis ekipleri, traktörden savrularak ağır yaralanan Yavuz A. ile otomobil içerisinde sıkışan Hasan Hüseyin O. ve yanında yolcu olarak bulunan eşi Ayşe O.’ya (53) ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk müdahalelerinin ardından Kula Devlet Hastanesine kaldırılan ağır yaralılardan traktör sürücüsü Yavuz A. ile otomobil sürücüsü Hasan Hüseyin O., Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.



İbre 150’de takılı kaldı

Öte yandan kaza anında aşırı hızlı olduğu öne sürülen otomobil, jandarma ve polis ekipleri tarafından incelemeye alındı. Sucuk yüklü olduğu öğrenilen otomobilin, kaza anında hızının 150 olduğu ve kaza sebebiyle ibrenin 150 kilometre hızda takılı kaldığı tespit edildi.

Kaza sebebiyle İzmirAnkara D300 karayolunun İzmir istikameti bir süre trafiğe kapalı kalırken kazaya karışan otomobil ile traktörün yoldan kaldırılmasıyla trafik yeniden açıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

MANİSA 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:48

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