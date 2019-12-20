Kaybolmaya yüz tutmuş meslekler canlanacak

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Kent Ekonomisi ve Sivil Toplum Kuruluşları ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, Demirci’de kaybolmaya yüz tutan mesleklerin son ustalarını ziyaret etti. Ziyaretlerle, unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin gün yüzüne çıkarılması ve desteklenmesinin amaçlandığı belirtildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kent Ekonomisi ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonu ve Gençlik ve Spor Komisyonu’ndan oluşan Kent Ekonomisi ve Sivil Toplum Kuruluşları ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, Demirci ilçesini ziyaret etti. Komisyon, kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerden olan kalaycılık, kündekari, cami mihrap ve kapıları, tahta oyma sanatı, körüklü çizme, nalbant ve kalaycılık ile uğraşan esnafı ziyaret etti.

Komisyon ilk olarak Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk’u makamında ziyaret etti. Belediye Başkanı Selçuk, kültürel değerlere sahip çıkılması gerektiğini belirterek komisyon üyelerine teşekkür etti. Komisyon üyeleri daha sonra kaybolmaya yüz tutmuş meslek erbaplarını ziyaret ederek istişarelerde bulundu. Toplanan komisyonda, kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerle uğraşan kişilerin desteklenmesi, bu mesleklerin tanıtılması ve gün yüzüne çıkarılmasının amaçlandığı belirtildi.

MANİSA 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:48

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