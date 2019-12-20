Sarıgöllü öğrenciler kadına yönelik şiddete dikkat çekti

"O benim sünnetim değildi"

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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde öğrenciler son dönemde artış gösteren kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla sergi açtı.

Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri son dönemlerde yaşanan kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla Hükumet Konağı önünde sergi açtı. Rehber öğretmeni Gülsen Erdel, Giyim Kuşan Öğretmeni Feyza Yöndem ile 19 öğrenci kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık oluşturdu. Öğrenciler sergide öldürülen kadınların resimlerini sergilerken, öğrencilerin etkinliğine Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Yasemin Oral, Hasan Karakuş ve öğretmenler de katılarak destek verdi.

MANİSA 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:48

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