MCBÜ'lü öğrencilerden Düzlenli kardeşleri için anlamlı proje

Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencileri, "Mutlu Kanatlar" projesi kapsamında düzenledikleri kermesten elde ettikleri gelirle Düzlen İlkokulu öğrencilerini sevindirdi.

MCBÜ Görev Bende Topluluğu, Muradiye İlhan Varank Yerleşkesinde kermes düzenledi. Buradan elde edilen gelirle Düzlen İlkokulu öğrencilerini sevindiren üniversiteli öğrenciler, anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Topluluk üyeleri, Yunusemre Belediyesinin destekleriyle okula projeksiyon cihazı aldı, badanasını yaptı, öğrencilere de bot, mont ve kırtasiye yardımında bulundu. Okulu boyayan öğrencileri Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Musa Dirik, Sosyal Yardım İşleri Müdürü Mehmet Ali Saygın ve müdürlük personeli yalnız bırakmadı. Okulu boyayan topluluk üyeleri, öğrencileri de hediyeleriyle mutlu etti.

Üniversite öğrencilerine Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’nin selamını ileten Başkan Yardımcısı Musa Dirik, onlara duyarlılığından dolayı teşekkür etti. Özellikle gençlerin yaptığı sosyal sorumluluk projelerinin önemine dikkat çeken Dirik, “Öğrencilerimizi kutluyorum. Farkındalık oluşturmak anlamında oldukça güzel bir proje. Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi, gençlerimiz için güzel projeler üretirken; onların yaptığı projelere de destek veriyor. Kendisinin sizlere selamı var. Hepinizi kutluyor, aynı duyarlılığı her zaman göstermenizi temenni ediyor. Yunusemre Belediyesi olarak böylesine anlamlı projelere imkanlarımız ölçüsünde destek vermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

MANİSA 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:48

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