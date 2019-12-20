Turgutlu Belediyesinden sahipsiz canlılar için sığınma yuvası

Turgutlu Belediyesi soğuk kış aylarında sokakta yaşayan sahipsiz canlılar için hazırlattığı 4 adet köpek sığınma yuvasını Katı Atık Transfer İstasyonu yakınlarına konumlandırdı.

Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Ekipleri tarafından sokakta yaşayan sahipsiz canlıların soğuk kış aylarında barınabilmesi için hazırlanan 4 adet sığınma yuvası Katı Atık Transfer İstasyonu yakınlarına konumlandırdı. Sığınma yuvalarının yerlerine konulması esnasında Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcısı Evren Erbaş Ser ve Özel Kalem Müdürü Ali Nasuhoğlu’da Katı Atık Transfer İstasyonuna giderek sahipsiz canlıları besledi. Kış aylarında sahipsiz hayvanları korumaya devam edeceklerini belirten Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimizce hazırlanan yuvalar ile sahipsiz canlılarımızın kış aylarında soğuktan korunmasını sağlayacağız. Sığınma yuvalarımızdan yaptıkça şehrin farklı noktalarına bunların dağıtımını yapacağız. Turgutlu’da yaşayan her can bizim için çok önemli. Sahipsiz canlılarımız için hazırladığımız tüm projeleri hayata geçireceğiz.” dedi.

MANİSA 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:48

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