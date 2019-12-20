Demirci'de organize sanayi yatırımı için başvuru süreci başladı

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Manisa'nın Demirci ilçesine organize sanayi bölgesi kurulması için ticaret ve sanayi odası tarafından ön başvurular alınmaya başlandı.

Demirci Organize Sanayi Bölgesi yatırımın kurulması için planlanan Sevinçler Mahallesindeki 800 dönümlük alanda inceleme tamamlanarak, ön talep başvuru sürecine geçildi. Demirci Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına alınacak olan organize sanayi bölgesi ön başvuruları 27 Aralık 2019 Cuma günü tamamlanacak. Başvuru sürecinin 10 gün süreceğinin ifade eden Demirci Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kelem, "Odamız olarak başvuruda bulunan tüm yatırımcılara gerekli her noktada destek sunulacak. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından Sevinçler mahallesi bölgesinde organize sanayi için belirlenen alanda parselizasyon çalışmalarına başlanacak" dedi.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk da "Demircili hemşehrimiz Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan'ın ilçemizi ziyaretinde müjdesini verdiği organize sanayi bölgesi yatırımı için tüm birimlerimiz ile çalışmalarımızı hızlandırdık. İlçemize yatırımcılarımızı davet ediyoruz. Belediyemiz olarak ilçemize yatırım yapacak her yatırımcımıza gerekli kolaylık ve destek sunulacaktır" dedi.

MANİSA 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:48

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