Akhisar Belediyesi tasarruf yaparak araç filosunu genişletti

Akhisar Belediyesi, yaklaşık 2 buçuk milyon tasarruf yaparak satın aldığı araçlar ile şehir turu yaptı.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun talimatları doğrultusunda Ekim ayı meclis toplantısında alınan yetki ile araç kiralama hizmetine son verilerek satın alma yoluna gidildi. Belediye bünyesine alınan sıfır araçlarla filosunu genişleten Akhisar Belediyesi hizmetlerini daha kaliteli ve daha az maliyet ile yapabilecek. Akhisar Belediyesi hizmet binası önündeki Milli Egemenlik Meydanında araçlarını kamuoyuna tanıtan Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Akhisar Belediye Başkanı olarak görev yaptığım süre boyunca her zaman tasarruftan ve şeffaflıktan yana olduk. Bugün de burada araçlarımızın tanıtımını yapmak için bir araya geldik. Bu kapsamda daha önceden kiralama hizmeti ile aldığımız araçlara aylık 116 bin 643 TL kira öderken, şu anda aynı araçları belediyemizin bünyesine satın alma fiyatımız aylık 66 bin TL’dir. Yapılan anlaşma sonucunda, 22 adet hizmet aracını KDV dahil 2 milyon 329 bin 372 TL’ye belediyemize kazandırdık. Geçmiş dönemde ödenen aylık 116 bin 643 TL olan kiralık araç gideri, 2020 senesinde aylık 66 bin 18 TL’ye düşürdük. Buna göre aylık ödeme farkı 50 bin 624 TL olup yıllık tasarruf tutarı ise 607 bin 490 TL’dir. Bu kapsamda 48 ay sonucunda 2 milyon 429 bin 963 TL tasarruf yapmamızın yanı sıra, Akhisar halkının hizmetine sunulmak üzere belediye envanterimize de 22 adet hizmet aracı kazandırmış olduk” dedi.

Şehrin her noktasına eşit hizmet ve anında müdahaleyi amaçladıklarını ifade eden Başkan Dutlulu, “10 tane minivan türü camlı hafif ticari araç, 6 adet geniş kasalı çift kabinli kamyonet, 2 adet sulama arazözü, 2 adet minübüs, 1 adet hafif ticari araç, 1 adet sepetli vinç. Şehrimizin her noktasına hizmet götürecek araçlarımız Akhisarımıza hayırlı olsun” diye konuştu.

