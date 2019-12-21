Son lokomotif istasyon meydanına

Manisa'nın Soma ilçesinde yıllardır atıl durumdaki buharlı lokomotiflerden sonuncusu İstasyon Meydanı'ndaki yerini aldı.

Soma Belediye Başkanı Ali Tulup’un girişimleriyle Soma Gar sahasında zımpara, boya ve tamir işleri başlatılan buharlı lokomotif, TCDD İzmir Bölge Müdürlüğü ve Soma Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü işbirliğiyle Soma'da İstasyon Meydanı'na yerleştirildi.

Daha çok Aydın İzmir Afyon hattında kullanıldığı bildirilen lokomotifin 1943 Alman Kriegslok marka ve DRG 52 model olduğu, toplam uzunluğu ise 22 metre 80 cm, ağırlığının 146 ton olduğu kaydedildi.

Meydana ayrı bir güzellik katan lokomotif vatandaşlarında ilgisini çekti.

MANİSA 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:49

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