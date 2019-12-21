Manisa FK'da 3 isimle yollar ayrıldı

- TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 3 maçını kazanamamasına rağmen devre arasına 42 puanla lider giren Manisa Futbol Kulübü, kadroda operasyona başladı. Siyah-beyazlılar Anıl Atağ, Ömer Kandemir ve Taha Can Velioğlu ile yolları resmen ayırdı. Oyuncularla karşılıklı görüşen yönetim karşılıklı anlaşarak Anıl, Ömer ve Taha'nın sözleşmelerini feshetti. Manisa FK'da orta saha Emir'le de vedalaşılacağı öğrenildi. Sezon başından beri kadro dışı olan İsmail Haktan'ın durumu ise belirsiz. İkinci yarıda yine zirveyi hedefleyecek Ege ekibinde dış transfer çalışmalarının da en kısa sürede başlaması bekleniyor.



MANİSA 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:49

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