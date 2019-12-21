Salihli OSB’de doğalgaz çalışmaları başladı

Manisa’nın Salihli ilçesinin gelişimine ve kalkınmasına büyük katkı sağlayan Salihli Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) doğal gaz altyapı çalışmalarına başlandı.

Salihli Belediyesi ve Manisa AKSA Gaz işbirliğinde Salihli merkezde doğalgaz kullanılmasına başlanılmasının ardından, OSB’deki firmaların dört gözle beklediği doğalgaz alt yapı çalışmaları başladı. OSB’deki çalışmaların AKSA Manisa Gaz tarafından başlatıldığını belirten Salihli Belediye Başkanı ve aynı zamanda OSB Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kayda, “Bu yatırımla Salihli OSB yatırımcısını daha temiz, daha ucuz enerjiyle buluşturmuş olacağız. Firmalarımızın doğalgaz kullanmaya başlamasıyla daha düşük enerji maliyetiyle üretim yapacaklarından dolayı piyasada rekabet güçleri de artacaktır” dedi.

2020 yılı içerisinde Salihli OSB’deki firmalara doğalgaz verileceği müjdesini veren Başkan Kayda, “Doğalgazın gelmesiyle birlikte Salihli OSB’ye artık daha büyük ölçekli yatırımcılarında yatırım yapmalarını bekliyoruz” diye konuştu.

MANİSA 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:49

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