TFF 1. Lig: Akhisarpor: 0 - Boluspor: 0

"O benim sünnetim değildi"

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TFF 1. Lig’in 16. haftasında Akhisarspor, sahasında Boluspor ile 00 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar

28. dakikada kaleye yaklaşık 35 metre uzaktan Muhammet'in kullandığı serbest vuruşta kaleci Yavuz topu iki hamlede kontrol etti.

45+1. dakikada Burhan’ın pasında ceza sahasının hemen önünde topla buluşan Aykut’un şutu az farkla auta gitti.

53. dakikada Muhammet’in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Rotman’ın şutunu kaleci Yavuz kurtardı.

90.dakikada ceza sahası önünde topu önünde bulan Burhan ceza sahasına girerek pasını Ergin’e verdi. Altıpas içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Ergin'in cılız şutu kalecide kaldı.



Stat: Spor Toto Akhisar Belediye

Hakemler: Onur Özütoprak x, Mehmet Yıldırım xx, Cem Özbay xx

Akhisarspor: Gökhan xx, Alperen x (Tolga dk. 64 x), Cocalic xx, Uğur xx (Musa dk. 77 ?), Vrsajevic xx, Aykut xx, Rotman x (Çekdar dk. 69 x), Burhan x, Muhammet x, Erhan x, Ergin x

Yedekler: Milan, Halil, Eray, Onur, Ali Kaan, İrfan

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Boluspor: Yavuz xx, Fethi xx, Burak xx, Ümit xx, Hayrullah x (Mutlu dk. 84 ?), Dodo xx, Cumali xx, Seth xx, Bilal x (Mustafa dk. 64 x), Melih x (Hakan Arslan dk. 73 x), Poepon xx

Yedekler: Hakan, Alimardon, Batuhan

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Sarı kartlar: Rotman, Cocalic, Aykut (Akhisarspor), Yavuz (Boluspor)

MANİSA 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:49

GÜNEŞ 08:17

ÖĞLE 13:13

İKİNDİ 15:38

AKŞAM 17:59

YATSI 19:22

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