Akhisarspor - Boluspor maçının ardından

TFF 1. Lig’in 16. haftasında Akhisarspor evinde Boluspor ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşma ardından her iki takımın teknik direktörü karşılaşmayı değerlendirdi.

İyi bir taraftar grubuna galibiyet armağan edemedikleri için çok üzgün olduklarını ifade eden Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, “İlk yarının son maçında sahamızdaki Boluspor maçını kazanmak istiyorduk açıkçası. Maçın başında özellikle ilk yarıda 56 tane sahanın içinde adam adama oynayan bir Boluspor vardı. Rakibimizin böyle oynayacağını da biliyorduk ve bir hafta içinde bunları çalıştık. İlk yarıda çok fazla pozisyon üretemedik ama ikinci yarı özellikle kanat oyuncularını içeriye çekip kanattan daha fazla pozisyon yaratmayı ve içeriye soktuğumuz oyuncular da pozisyon bulacaktık. Devre arası da bunları konuştuk. İstediğimiz şeyler açıkçası olmaya başladı, ikinci yarının ilk 5 dakikalık bölümünde 2 tane yüzde 100 pozisyonumuz var ama atamadık ne yazık ki. Daha sonraki bölümde yine istedik arzu ettik ama bir türlü gol olmadığı zaman bu tür maçlarda çünkü rakibin zaten üzerine gelme gibi bir arzusu yoktu. Maçın başından sonuna kadar defans yapıp, puan alma hedefindeydi. Biz ikinci yarı tempoyu çok artırarak tempo yaparak oyunun hakimiyetini elimize aldık ama tempo yaptığımız anda devamlı yatan bir Boluspor takımı vardı. Boluspor takımında hemen hemen herkes yattı diyebilirim, kaleci dahil maçın da 1520 dakikalık bölümünü yatarak geçirdiler. Ama bizim ligimizin gerçeği bu ne yazık ki bu böyle maçlarda yakaladığınız pozisyonları atmanız gerekiyor ki o rakip de yatmasın. Biz özetle maçın ikinci yarısında çok istedik, arzu ettik pozisyonlara da girdik ama istediğimiz pozisyonları bir türlü gole çeviremedik. Maçın içinde 2 tane zorunlu değişiklik yapmamız da özellikle iki tane defans oyuncusunu mecburiyetten çıkarmak zorunda kaldık. Bu da oyun içerisindeki hamle yapmamızı engelledi. Tek üzüldüğüm çok iyi bir taraftar grubu vardı bugün, bizi inanılmaz desteklediler, kendilerine buradan teşekkür ediyorum. Onlara bir galibiyet armağan etmeliydik ilk yarının son maçında bunun için üzgünüz. Demek ki daha çok çalışmamız lazım, daha fazla çalışacağız. Eksik mevkilerde eksik oyuncuların da olması bizi bugün çok etkiledi ama bu da bir mazeret değil. Biz daha çok çalışacağız, hedefimize ulaşmak için gereken ne varsa onu yapacağız. Zaten son haftadan sonra devre geliyor ondan sonra da inşallah gereken hamleyi yapacağız” dedi.



Boluspor cephesi

Boluspor’da sakatlıklardan yakınan Teknik Direktör Osman Özköylü, “Çok zorlu bir deplasmandan çok önemli 1 puan aldık. Baktığımız zaman gerçekten çok zor bir süreç içerisindeydik, hem ligdeki durumumuz itibariyle hem de mevcut kadromuzdaki sakat oyuncu sayımızın çok fazla oluşu, bugün 5 tane direkt 11’de oynayabilecek oyuncumuzu buraya getiremedik. Birçok oyuncumuz devreyi kapatmıştı. Burak 2 haftadır oynamıyor bu maça mecburen çıkarmak zorunda kaldık. İsmail Konuk o da sakat problemi var, Bilal 4 haftalık aradan sonra yavaş yavaş oynamaya başladı, tabii ki tempo kazanması oyuna girmesi zaman alacak çünkü o da sakatlıktan çıktı. Yani zor bir dönem içerisindeyiz. Böyle dönem içerisinde Akhisar gibi bu ligin iyi takımlarından bir tanesine karşı deplasmanda böyle güzel bir mücadele ile böyle güzel bir oyunla 1 puan almak bizim adımıza sevindirici. Zaten maçtan önce oyunun bu şekilde geçeceği konusunda herkes zaten bunları biliyordu. Biz elimizdeki oyuncu grubunu en doğru şekilde kullanmaya çalıştık. Başka yerlerde başka oyuncular oynatmak zorunda kaldık. Bugün çocukları konuştuğumuz gibi planladığımız gibi sahada çok doğru bir duruş gösterdiler ve doğru pozisyon aldılar. Çok fazla pozisyon verdiğimizi düşünmüyorum. Biz artık devrenin bitmesini bekliyoruz kendi adımıza, alabildiğimiz kadar puan almak bizim hedefimiz. Hem iyileşecek oyuncularımızın katılımı ile hem de devre arası yapılacak olan transferlerle beraber ikinci yarıda ben çok bambaşka bir Boluspor takımı olacağına inanıyorum. İnşallah bu 1 puan son haftalarda üzdüğümüz camiamızı sevindirmiştir. Boluspor ayakta kalacak, güçlü olarak yoluna devam edecek, hiç kimsenin bundan endişesi olmasın” dedi.

MANİSA 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:49

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