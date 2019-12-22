Akhisarspor zirve yarışında yara aldı

TFF 1'inci Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Akhisarspor, evinde alt sıralardan kurtulmayı amaçlayan Boluspor ile golsüz berabere kalıp zirve yarışında bir yara daha aldı.

Geçen hafta da Balıkesirspor deplasmanında 2 puan bırakan yeşil-siyahlılar önemli fırsatı kaçırdı. Teknik direktör Mehmet Altıparmak, karşılaşmayı kazanmayı çok arzu etmelerine rağmen amaçlarına ulaşamadıklarını söyledi. Üzgün olduklarını ifade eden deneyimli teknik adam, "Özellikle ilk yarıda adam adama oynayan bir Boluspor vardı. İlk devrede çok fazla pozisyon üretemedik. ikinci yarının ilk 5 dakikalık bölümünde iki tane yüzde 100'lük pozisyonumuz vardı ama atamadık" diye konuştu.

"RAKİP 15-20 DAKİKALIK BÖLÜMÜ YATARAK GEÇİRDİ"

Bolusporlu futbolcuların oyunu sürekli soğutmaya çalıştığını belirten Altıparmak, "Boluspor takımında hemen hemen herkes yere yattı. Kaleci dahil maçın 15-20 dakikalık bölümünü yatarak geçirdiler. Ama bizim ligimizin gerçeği bu ne yazık ki. Böyle maçlarda yakaladığınız pozisyonları atmanız gerekiyor, o zaman rakip de yatmıyor. Maçın içinde 2 defans oyuncumuzu zorunlu olarak değiştirdik. Bu da hamle yapmamızı engelledi. En büyük üzüntüm çok iyi bir taraftar grubu vardı. Bizi inanılmaz desteklediler, kendilerine buradan teşekkür ediyorum. Demek ki daha çok çalışmamız gerekiyor. Hedefimize ulaşmak için gereken ne varsa onu yapacağız. Devre arası da gereken hamlelerde bulunacağız" dedi.



MANİSA 22 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:49

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