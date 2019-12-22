Manisalılar hamsiye doydu Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç’un da horon teptiği festivalde, 5 ton hamsi dağıtıldı Bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen Hamsi Festivali'nde tonlarca hamsi horonlar eşliğinde dağıtılırken, festivalde renkli görüntüler ortaya çıktı

Manisa’da, bu yıl Trabzonlular Derneği tarafından 4’üncüsü düzenlenen Hamsi Festivali’nde, vatandaşlara yaklaşık 5 ton hamsi ikram edildi. Kamu Başdenetçici Şeref Malkoç’un da horon teptiği festivalde, Manisalılar hamsiye doydu.

Manisa Trabzonlular Derneği tarafından bu yıl 4’üncü kez Hamsi Festivali düzenlendi. Şehzadeler Belediyesi ve Yunusemre Belediyesinin destekleriyle bu yıl 4 gün süren festival yaklaşık 5 ton hamsi dağıtımı ile son buldu. Yunusemre ilçesinde Forum Magnesia arkasındaki boş alanda gerçekleştirilen festivale, Manisa Valisi Ahmet Deniz, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın da katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını yapan Manisa Trabzonlular Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Korkmaz, festivale ilgi gösteren tüm vatandaşlara teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Güzgülü’nün kısa bir konuşma yaptığı festivalde söz alan Manisa Valisi Ahmet Deniz ise bu tür etkinliklerin çok değerli ve kıymetli olduğunu belirterek, “Bizim en önemli değerimiz kendi kimliğimiz. Yöresel kimliğimiz, maneviyatımız ve milli değerlerimiz. Bunlara bizim sahip çıkmamız lazım. İşte bu tür etkinliklerle de genç kuşaklara da anlatmamız ve aktarmamız lazım” diye konuştu.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç da programda bir konuşma yaptı. Konuşmasında festivallerin önemine dikkat çeken Malkoç, “İnsanların kendi doğduğu topraklardan, farklı yörelerden kalkıp başka memleketlere gelmesi normaldir. Tarih boyunca bu olmuştur ama bu gelen insanların kendi kültürleri ve geleneklerini taşıması son derece fevkaladedir. Özellikle de elektronik çağda, sosyal medyanın bu kadar yaygınlaştığı dünyanın küçük bir köy haline döndüğü bir dönemde kendi yöresel kültürlerimizi yaşatmak çok önemli. Biz küçükken fazla oyun bilmezdik. Taştan misket yapıp misket oynardık veya birdirbir oynardık ya da çelik çomak oynardık. Şu an çocuklarımız evde oturuyor bilgisayarın başına Berlin’deki arkadaşıyla oyun oynuyor, Washington’daki arkadaşıyla oyun oynuyor. İşte dünyanın bu kadar küçüldüğü bir dönemde sizin gibi dernekler kendi çocuklarınıza, ailenize hem kültürünüzü yaşatıyor hem de geleneklerinizi yaşatıyorsunuz. O açıdan sizi tebrik ediyorum” diye konuştu.

Daha sonra ilk olarak Ege yöresine ait Zeybek oyunu ve ardından ise Karadeniz ekibinin horon gösterisi sunuldu. Kamu Başdenetçici Malkoç’un da horon teptiği festivalde, vatandaşlar gönüllerince eğlendi. Diğer yandan ise hamsiler dev tezgahlardaki tavalar içerisinde pişirilerek, vatandaşlara ikram edildi. Öğle saatlerinde başlayan hamsi ikramı akşam saatlerine kadar sürdü. Ekmek arası dağıtılan hamsilerden almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festivalde yaklaşık 5 ton hamsi dağıtıldı.

MANİSA 22 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:49

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