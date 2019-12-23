3 farklı adreste soba zehirlenmesi, 6 kişi tedavi altında

"O benim sünnetim değildi"

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Turgutlu'da 3 farklı adreste 6 kişi kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 6 kişi tedavi altına alındı. Zehirlenen şahısların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Turgutlu Şehitler Mahallesinde ikamet eden Ahmet Ş. (32), Sultan Ş. (26), Nisa Ş. (4), İstasyonaltı Mahallesinde ikamet eden Tarık U. (19) ve Yılmazlar Mahallesinde ikamet eden Bircan S. (41), Mehmet S. (5) kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirledi.

Ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastasine kaldırılan 6 kişi tedavi altına alındığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

MANİSA 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:50

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